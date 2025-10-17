Durante la madrugada de este viernes, personal de la Policía de Córdoba intervino en un terreno baldío ubicado sobre calle Arturo M. Bas al 300, en barrio Centro, donde un perro había caído en un pozo ciego de aproximadamente 1,30 metros de profundidad.

Al percatarse de la situación, los efectivos desplegaron un operativo de rescate que demandó varios intentos para ayudar al animal. Finalmente lograron sacarlo sin que sufriera heridas.

Una vez fuera del pozo, el perro fue revisado y entregado a su dueño en buen estado. Desde la Policía destacaron la rápida intervención del personal y la colaboración de los vecinos que dieron aviso del hecho, lo que permitió dar un final feliz a esta historia.