La Agencia Córdoba Joven informó que ya se encuentran habilitadas las inscripciones para el Nivel 2 de los cursos del Centro de Idiomas Córdoba (CIC). Se trata de capacitaciones gratuitas y virtuales en inglés, portugués, italiano, francés, alemán y chino mandarín, destinadas a jóvenes de entre 16 y 35 años con domicilio en la provincia que hayan certificado previamente el Nivel 1.

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 10 de octubre, de manera escalonada según cada idioma, a través de la plataforma https://campuscordoba.cba.gov.ar/

El cursado se realiza a través de la plataforma Campus Córdoba, con teleclases grabadas y autoevaluaciones que permiten avanzar en cada módulo. La metodología es comunicativa y busca generar un entorno de inmersión desde el inicio.

En idiomas de mayor complejidad, como inglés y chino mandarín, se suman instancias de traducción.

Quienes completen el cursado recibirán un certificado oficial, avalado por el Ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo y la Agencia Córdoba Joven.

Calendario de inscripciones por idioma:

Inglés: del 30 de septiembre al 10 de octubre

Italiano: del 1 al 10 de octubre

Alemán: del 2 al 10 de octubre

Portugués: del 3 al 10 de octubre

Francés: del 6 al 10 de octubre

Chino Mandarín: del 7 al 10 de octubre

¿Cómo inscribirse?

Los interesados deberán ingresar a Campus Córdoba, seleccionar el o los idiomas que deseen cursar, certificar el Nivel 1, y completar la solicitud de inscripción.