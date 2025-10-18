En la madrugada de este sábado un hombre quedó detenido luego de protagonizar un choque mientras manejaba alcoholizado. El hecho ocurrió entre los barrios Alta Córdoba y Ayacucho, de la Capital, y la Policía Caminera confirmó que el conductor, que quedó a disposición de la Justicia, conducía con 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre.

Personal policial tomó intervención luego de recibir un aviso sobre un siniestro vial ocasionado por un Volkswagen Voyage contra un Chevrolet Prisma, en el que se conducían una pareja y un niño, quienes afortunadamente no sufrieron heridas.

El conductor del VW, un hombre mayor de edad, embistió al Prisma en la intersección de Juan B. Justo y Luis de Góngora, y tras el impacto intentó escapar, lo que derivó en un seguimiento controlado por parte de los efectivos policiales.

El operativo concluyó en Arturo Capdevila al 60, del barrio Ayacucho, donde el sujeto fue aprehendido y su vehículo secuestrado.

No conforme con lo que ya había hecho, en el procedimiento el hombre golpeó en el rostro a uno de los policías que lo acababan de detener.

Finalmente, personal de la Policía Caminera le practicó al detenido el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo de 1,55 gramos de alcohol por litro de sangre.

El detenido fue trasladado junto al vehículo a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.