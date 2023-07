Diego Fontani, de 45 años, se encuentran en estado crítico después de ser atropellado el martes pasado a la noche en la ruta E-56, a la altura de Anisacate, en medio de la lluvia.

El responsable del accidente se fugó y los familiares de la víctima piden que cualquier persona que tenga datos sobre lo ocurrido se acerque a la Fiscalía de Alta Gracia.

Marcos, el hermano de la víctima, explicó que en el momento del choque Diego estaba volviendo a su casa después de señar una salamandra.

"Cruzó la ruta y fue atropellado por un auto que se dio a la fuga", explicó Marcos ante la cámara de Canal 10.

Hasta el momento el único indicio que se encontró en la zona del choque fue un parte de un paragolpe color bordó que podría corresponder a una Duster.

"No voy a juzgar a las personas por sus errores, me duele que se haya ido. La decisión que tomo a partir de un hecho me determina como persona", dijo Marcos.