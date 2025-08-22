Chocoporoto: el postre de porotos que se convierte en dulce saludable
Una receta nutritiva y versátil para disfrutar como postre, merienda o incluso incorporada en desayunos. Además, se puede conservar en el freezer, especialmente si se utilizan porotos, que tienden a deteriorarse más rápido que otras legumbres. Una idea fácil y divertida para disfrutar sin culpa.
En el programa Es un montón, nuestros cocineros traen a la pantalla de Canal 10 una receta para disfrutar sin culpa. ¿Quién dijo que los porotos solo sirven para recetas saladas? Con esta preparación, los porotos negros se convierten en un chocolate saludable que te hará disfrutar. Ideal para chicos y grandes.
El chocoporoto es una preparación que combina cacao y legumbres, creando un dulce saludable, rico en proteínas y bajo en azúcares refinados. Esta receta permite transformar los porotos en una pasta suave que se puede usar de múltiples formas: como relleno de alfajores, base para trufas o untada en tostadas.
Ingredientes:
- 1 taza de porotos negros cocidos
- 1/4 taza de cacao en polvo
- Endulzante a gusto (puede ser miel, azúcar de coco o dátiles)
- 1/4 taza de líquido (agua, té o jugo de dátiles)
- 1 chorrito de aceite (aceite de girasol o de coco si querés que quede firme para trufas)
Cómo se hace:
- Mezclá todos los ingredientes en una licuadora o procesadora.
- Triturá hasta que quede una pasta suave y homogénea.
- Probá la textura: si querés hacer trufas, agregá aceite de coco para que se endurezca al frío.
- Usala como quieras: untada en tostadas, como relleno de alfajores o hasta para hacer helado.
Tip: podés hacer formas con cortantes para que los chicos jueguen mientras comen saludable. Además, estos bocaditos pueden ser freezados para tenerlos siempre disponibles.