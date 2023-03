Fernanda Guardia, la única sobreviviente del choque en Circunvalación, volvió a caminar después de un año y diez meses de la tragedia que se cobró la vidas de sus novia, Sol Viñolo, y su amigo Agustín Burgos.

Los tres fueron embestidos por el Volkswagen Vento que manejaba por la banquina Alan Amoedo borracho y drogado.

Fernanda estuvo internada en el Hospital de Urgencias durante más de sesenta días debido a las graves lesiones en su cuerpo.

La joven sufrió tres quebraduras en una de sus piernas y debió someterse diferentes operaciones sin obra social.

Después de salir del hospital se transformó en el emblema de la lucha en un juicio histórico en el país porque por primera vez un accidente de tránsito se consideró un asesinato.

A pocos días de cumplirse diez meses de la sentencia a nueve años de cárcel contra Amoedo, Fernanda recibió a Canal 10 en su casa.

"Estoy con nutricionistas, con mucha terapia, ya me puedo parar y me falta que se termine de armar un huesito", explicó la estudiante de cine ante la cámara del medio universitario.

Fernanda comentó que necesitó "paciencia y constancia" para poder dejar la silla de ruedas en la que se encontraba. Ahora se mueve con la ayuda de un bastón y sigue adelante en busca de una mejor calidad de vida.

"La única ayuda que recibo es una cuota por discapacidad pero mis gastos son grandes y la recuperación lleva tiempo", remarcó sobre el duro camino que atraviesa día a día.

En el plano judicial tampoco hay tranquilidad pese a la sentencia de mayo porque todavía se espera la ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia.

Acerca de esta situación, Fernanda admitió que tiene temor por una posible modificación que deje de lado el dolo y de vuelva a la primera imputación por homicidio culposo.

Por este motivo convocó a una concentración frente a Tribunales el próximo lunes a las 10 de la mañana.

"A mi ya me pasó, los chicos ya no están pero es para que no vuelva a pasar", remarcó Fernanda.