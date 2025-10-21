Un choque entre dos colectivos del grupo Fam y otro de Coniferal ocurrió este martes en pleno centro de la ciudad de Córdoba en medio de los desvíos por la llegada del presidente Javier Milei.

Las primeras pesquisas indican que una unidad de la línea 45 de Coniferal chocó desde atrás a otra del Grupo Fam y esta a una tercera de la misma empresa en la avenida Colón al 600. Mientras que un colectivo interurbano quedó atrapado entre la vereda y el resto de los ómnibus implicados.

El accidente, a metros de la Cañada, ocurrió durante la siesta cordobesa y motivó un operativo de seguridad para ordenar el tránsito y socorrer a las personas heridas.

Ver: Cortes de tránsito en Córdoba por la visita de Javier Milei: los desvíos



Hasta el momento se desconoce el motivo del choque entre los dos colectivos, que será parte de la investigación judicial.