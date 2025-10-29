Choque en cadena en Córdoba: seis vehículos colisionaron en plena hora pico

Un choque en cadena complicó el ingreso a la ciudad de Córdoba este miércoles por la mañana.

Allí, seis vehículos colisionaron pasadas las 08:00 en la avenida La Voz del Interior, a la altura de la intersección con avenida Japón, en cercanías del aeropuerto Ambrosio Taravella.

Según informó la Policía, afortunadamente no hubo personas lesionadas, pero el accidente ocasionó largas demoras en uno de los accesos más transitados.

Algunos de los automovilistas que circulaban por la zona contaron que se formaron largas filas de autos por varios kilómetros y que las demoras en el sector superaron los 30 minutos.

Pasadas las 09:30, el tránsito comenzó a normalizarse, según confirmó la Policía Caminera.