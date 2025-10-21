Un choque entre un camión y un auto Ford Falcon dejó a una persona muerta este martes en la ruta 8, a la altura del Parque Industrial de Río Cuarto.

Después del accidente en el sur de la provincia, la Policía Caminera dispuso un corte total de la ruta nacional.

Los motivos del choque todavía son parte de la investigación en la causa que tramita en la justicia provincial.

Las primeras imágenes difundidas por los medios locales indican que el camión habría embestido al auto por detrás.