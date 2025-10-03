Un accidente fatal se produjo durante la mañana de este viernes en Córdoba, luego de que un automóvil impactara frontalmente con un colectivo de la empresa La Calera. El siniestro se registró sobre la ruta E-55, entre Bialet Masse y Comuna San Roque.

Según confirmaron fuentes policiales, el servicio de emergencias constató el fallecimiento de un hombre mayor de edad que manejaba un automóvil Citroën Air Cross.

Por causas que aún intentan establecer, el conductor habría perdido el control de su vehículo, lo que causó el siniestro fatal.

En el colectivo interurbano circulaban 30 pasajeros. Algunos de ellos debieron ser trasladados al Hospital Domingo Funes para recibir asistencia médica.