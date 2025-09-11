Alrededor de las 7:40hs de este jueves, se registró un siniestro vial en la Variante Juárez Celman Km 08, a la altura del barrio Ciudad de los Niños, en el departamento Colón de la provincia de Córdoba. Una mujer de 31 años circulaba en un automóvil Ford Ka cuando, por causas a establecer, chocó contra un camión que transportaba materiales, conducido por un hombre mayor de edad.

El servicio de emergencias se presentó en el lugar del siniestro y constató el deceso de la conductora. La Policía investiga las causas del hecho.