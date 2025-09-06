Choque fatal en Córdoba: un muerto al colisionar un auto con un camión

Un hombre de 51 años murió en la madrugada de este sábado luego de que el Renault Sandero que conducía chocara contra un camión Mercedes-Benz por causas que aún son parte de la investigación judicial.

Según constató personal policial, el trágico siniestro vial ocurrió en una zona rural cercana al paraje Rangel, del departamento Río Primero. El conductor del vehículo de mayor porte, de 67 años, no sufrió heridas de mayor consideración.

Luego de producirse el lamentable accidente en la noche del viernes, el automovilista fue trasladado con heridas de suma gravedad por un servicio de emergencias hasta el Hospital Vicente Agüero, de Jesús María, donde los facultativos terminaron de constatar su fallecimiento en las primeras horas de la madrugada de este sábado.

Ahogamiento

En Córdoba capital, en la noche del viernes un joven de apenas 17 años falleció como consecuencia de haberse ahogado con comida mientras cenaba con su padre.

El episodio ocurrió en la manzana 15 del barrio Nuestro Hogar 3, desde donde personal policial debió trasladar al joven hasta el hospital Misericordia, luego de haberle realizado sin éxito las maniobras de primeros auxilios.

En el nosocomio fue asistido por facultativos que constataron posteriormente su deceso.