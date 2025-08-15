Un choque frontal entre un camión con acoplado y una camioneta Fiat Ducato en el sur de Córdoba causó la muerte de un hombre de 65 años este viernes.

El accidente fatal ocurrió cerca de las ocho de la mañana en la ruta provincial 11, a la altura de la curva "La Vaquita", próxima a la localidad de Ucacha.

El hombre que falleció conducía la Fiat Ducato e iba acompañado por otra persona que fue trasladada a un hospital local.

La víctima fatal era oriunda de la localidad de Laborde, a 64 kilómetros de distancia de la zona del choque.