La investigación en torno al choque múltiple que ocurrió en la avenida General Paz sigue su curso para esclarecer qué sucedió.

El chofer del auto que atropelló a más de cinco personas está imputado por el delito de lesiones leves en concurso real con lesiones calificadas agravadas y la fiscalía dispuso que sea detenido. En este momento se encuentra en la cárcel de Bouwer.

Soledad Aliaga, prosecretaria fiscal, explicó a Canal 10 que el conductor habría agredido a la pasajera de 72 años que iba atrás. Por el momento, no se sabe el motivo.

El hombre contaba con carnet de conducir, emitido por la Municipalidad de Córdoba y con vigencia hasta octubre del 2029, pero tenía una observación: padece epilepsia pero se encuentra bajo tratamiento médico.

Ese dato, según Aliaga, podría dar alguna explicación sobre el detonante o el disparador de la situación.