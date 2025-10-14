Choque múltiple en Córdoba: el conductor tenía carnet habilitado pero con una advertencia
Según la cédula, padece epilepsia pero se encuentra bajo tratamiento médico. Por el momento se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer.
La investigación en torno al choque múltiple que ocurrió en la avenida General Paz sigue su curso para esclarecer qué sucedió.
El chofer del auto que atropelló a más de cinco personas está imputado por el delito de lesiones leves en concurso real con lesiones calificadas agravadas y la fiscalía dispuso que sea detenido. En este momento se encuentra en la cárcel de Bouwer.
Soledad Aliaga, prosecretaria fiscal, explicó a Canal 10 que el conductor habría agredido a la pasajera de 72 años que iba atrás. Por el momento, no se sabe el motivo.
El hombre contaba con carnet de conducir, emitido por la Municipalidad de Córdoba y con vigencia hasta octubre del 2029, pero tenía una observación: padece epilepsia pero se encuentra bajo tratamiento médico.
Ese dato, según Aliaga, podría dar alguna explicación sobre el detonante o el disparador de la situación.