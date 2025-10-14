Luego de la espectacular colisión entre un Ford Fiesta y una moto en el centro de la ciudad de Córdoba, parte de los lesionados evolucionan favorablemente.

El hecho sucedió en la intersección de Av. General Paz y 9 de julio, dejando como saldo inicial a siete personas que requirieron atención médica.

Tres de los heridos, que presentaban cuadros más delicados, fueron ingresados al Hospital de Urgencias.

"De los tres que ingresaron acá (Hospital de Urgencias), un masculino de 32 años fue el que recibió el impacto de mayor magnitud, con múltiples heridas por arrastramiento del vehículo. El paciente está estable y no ha precisado intervención quirúrgica", dijo a Canal 10 Mariano Marino, director del nosocomio.

Al mismo establecimiento ingresó una mujer (42) con traumatismo de cráneo. "Esta paciente también está estable, pero en observación", agregó el médico.

Una tercera paciente, de 31 años, ingresó al Urgencias con traumatismo de cráneo leve. Ésta último fue derivada a una clínica privada.

El hecho

El chofer de Didi, de 36 años, levantó en la puerta de una pizzería de la avenida General Paz a una joven y a su abuela. Ambas nunca se imaginaron la secuencia de terror que vivirían dos cuadras más adelante.

El conductor atravesó la Avenida Colón y aceleró pese a tener el semáforo en rojo; arrastró a una moto con dos ocupantes, atropelló a personas que caminaban por la vereda y chocó contra contenedores de basura a la altura de 9 de julio.