Choque múltiple en Córdoba: uno de los vehículos volcó en barrio Villa Páez

Este miércoles, en la intersección de calles Octavio Pinto y Doctor Ángel Roffo, en el barrio Villa Páez, se registró una colisión que involucró a tres vehículos, uno de los cuales terminó volcando.

En el lugar trabajan un servicio de emergencias médicas y personal policial, asistiendo a los involucrados y ordenando el tránsito.

Vecinos sostienen que esta intersección es un foco de gran peligro por la velocidad con la que manejan los autos. Esto genera gran preocupación en la zona.

Solo la mujer que conducía el auto que volcó resultó con heridas leves.

Noticia en desarrollo.