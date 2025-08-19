El Instituto Fereyra invita a una nueva edición de Ciencia y Arte, en esta ocasión, con el eje: “Desafíos en Síndrome de Down”, con la participación de dos destacados especialistas: Dr. Pablo Helguera y Dr. Ignacio Sfaello

Habrá un vernissage a cargo de Lucas Galán (Escuela de Cocina Azafrán), y un bono contribución con sorteo de obras de arte generosamente donadas por los artistas Ariel Martínez Archina, María Elena Buteler y Roque Romero Díaz.

Además se podrá disfrutar de la música de Astor Piazzolla interpretada por ArgentSound.

Quedan esperados para compartir una noche de reflexión, música y compromiso social, en un evento que cuenta con auspicios especiales y la posibilidad de realizar donaciones.

El evento se realizará este viernes 22 de agosto a las 19:30 hs en el Centro Cultural UNC (Obispo Trejo 314), con entrada gratuita.

En esta nota les mostramos qué es el Instituto Ferreyra que tiene prácticamente 80 años, una verdadera institución en Córdoba, dedicada a la investigación en salud, investigación en bioquímica, en biofísica, en neurobiología celular y molecular, neurociencia funcional y de sistemas.

El Instituto de Investigación Médica Mercedes y Martín Ferreyra – INIMEC-CONICET-UNC, forma parte del CONICET de la universidad y está padeciendo, lamentablemente, lo que está sufriendo la ciencia en Argentina, por lo que están necesitando fondos, razón por la cual y para poder seguir cumpliendo esta importante función que inclusive llega desde Córdoba hasta laboratorios internacionales.

Si se ingresa a la página del laboratorio, hay un botón donde se puede donar, para que esto siga funcionando y cada profesional siga investigando.

La ciencia en peligro

En declaraciones al programa FUERTE Y CLARO de Canal 10 y el streaming de SRT Media, el Dr. en Biología y científico de Conicet en el Instituto Ferreyra, Alfredo Lorenzo, señaló respecto de la situación allí que no es muy diferente a la que están viviendo muchos argentinos y en este caso sumado al desfinanciamiento para la investigación científica, para la ciencia, que llevan adelante, y para visibilizar esta situación un evento muy importante que es nuclear, juntar, emparentar, empardar a la ciencia con el arte: Ciencia y arte 2025.

El doctor Alfredo Lorenzo señaló que “esta es la tercera edición de esta jornada que hacemos, donde buscamos visibilizar hacia la sociedad, la importancia de la investigación en el mantenimiento de los institutos de ciencia de Argentina. Es una muy pequeña, acción que hacemos, pero que representa algo muy importante para nosotros, como es el dar a conocer a la sociedad esta institución.”

En el Instituto Ferreira, ¿quiénes llevan adelante sus tareas?, le consultamos a quien es doctor en biología y miembro de CONICET, trabajando con muchos científicos y científicas que la pelean todos los días, y nos respondió que “la actividad nuestra se basa en investigar, investigación básica de diferentes temas que hacen a la biomedicina. En el caso particular mío, estudio enfermedad de Alzheimer, pero hay otros temas. Por ejemplo, en esta jornada que vamos a hacer el viernes, vamos a abordar la temática del síndrome Down. El Dr. Pablo Helguera, también científico de CONICET, va a aportar evidencias de lo molecular, de cómo funciona una célula que tiene este desbalance genético que caracteriza a los individuos que tienen esta condición.”

“Y el Dr. Ignacio Sfaello, de la Fundación Lejeune, va a mostrar la problemática clínica del mismo, digamos, situación, sólo por citar un ejemplo, en este caso, una de las investigaciones o varias que se llevan adelante aquí. Este evento es de entrada libre, la gente puede concurrir, es dirigido al público en general, totalmente libre y gratuito. Es para, efectivamente, para el público en general”, destacó Lorenzo.

Asimismo el científico remarcó que “nosotros queremos que este evento llegue a la mayor cantidad de gente de las distintas esferas, para que entiendan que la ciencia es para ellos. Nosotros trabajamos para esas problemáticas. Conocer la problemática que está detrás de una parasitosis, conocer la problemática que está detrás de una enfermedad como el Alzheimer, o como una adicción al alcohol, o como el síndrome Down en particular, como es esta ocasión, o muchas otras temáticas que se desarrollan en el instituto, tienen por finalidad que la gente que tiene estas necesidades, el conocimiento que generamos sirva para mejorar las condiciones que nos referimos. Por lo tanto, el depositario, el interesado en nuestra labor, es precisamente el público en general, la sociedad en su conjunto:”

El desfinanciamiento de la ciencia

Esa sociedad es la que se beneficia con las investigaciones científicas que luego se patentan, se convierten en proyectos y son financiados desde todos los lugares del mundo y Argentina ocupa ese lugar, siempre y cuando se financie a la ciencia desde el Estado como debe ser, le planteamos al científico quien a su vez puntualizó que “el problema actual es la crisis que se ha generado a través del desfinanciamiento desde el gobierno hacia el sistema científico en general y lo que se está buscando también es la desarticulación del mismo. Un ejemplo de esto, lo que le está pasando en el INTA y el INTI y a todos los institutos que están bajo el decreto que los desarticula y nosotros nos oponemos fuertemente a eso porque sabemos que la ciencia puede llegar a la sociedad a través de un sistema científico articulado. Es imposible que un investigador transfiera a la sociedad sus descubrimientos.”

Asimismo agregó que “la ciencia es un continuo, no tiene tiempo, la ciencia va aportando conocimientos y a lo largo del tiempo esos conocimientos se transforman en beneficios. Cuando ese conocimiento, alguien logra articularlo con una actividad productiva, con una decisión del gobierno, con una mejora en un sistema de administración, etc, pero eso requiere tiempo y es una inversión permanente, o sea, no hay un tiempo específico de decir yo financio un año a ver cuál es el rédito, no, la ciencia es como la educación, no tiene tiempo, es siempre, es permanente.

Finalmente el Dr. Lorenzo invitó al evento de este 22 de agosto para el público en general, “a todos les hago llegar nuestra invitación a participar de este evento, es el viernes 22, 19.30 hs., Centro Cultural de la UNC, en Trejo y Duarte Quirós, entrada libre y gratuita, van a poder disfrutar tanto de un vernissage a cargo de Lucas Galán, el chef, y también vamos a tener música de Astor Piazzolla a cargo de Argent Sound, charlas sobre Alzheimer, de modo tal que va a ser un evento muy entretenido para el público en general, los esperamos, y además quien quiera colaborar con el Instituto va a tener formas de hacerlo.”

La contundencia de las palabras y el testimonio de Alfredo Lorenzo, que es doctor en biología, que es del CONICET, de la UNC, en el Instituto Ferreyra, donde la siguen peleando a pesar de los pesares, porque invertir en ciencia es invertir en futuro, no solamente en salud, sino también en educación.