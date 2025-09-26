policiales
Cierran otro punto de venta de cocaína en el interior de Córdoba
La Fuerza Policial Antinarcotráfico secuestró estupefacientes en Bell Ville.
Tras una “intensa” investigación, dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un allanamiento y secuestraron sustancias ilícitas en la ciudad de Bell Ville.
El operativo se desarrolló en Bv. Illia a/n de la ciudad antes mencionada, logrando cerrar un punto de venta e incautar varias dosis de cocaína, $246.000 y elementos relacionados a la causa.
Las autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Bell Ville, ordenaron la remisión de los elementos secuestrados y su traslado a sede judicial.