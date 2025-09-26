Tras una “intensa” investigación, dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos e investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron un allanamiento y secuestraron sustancias ilícitas en la ciudad de Bell Ville.

El operativo se desarrolló en Bv. Illia a/n de la ciudad antes mencionada, logrando cerrar un punto de venta e incautar varias dosis de cocaína, $246.000 y elementos relacionados a la causa.

Las autoridades de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en la ciudad de Bell Ville, ordenaron la remisión de los elementos secuestrados y su traslado a sede judicial.