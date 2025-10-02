Cinco ejemplares de muitú, un ave galliforme que habita el noreste argentino, fueron trasladados desde Córdoba a su hábitat natural en el Gran Parque Iberá, en la provincia de Corrientes.

El traslado se realizó a través de un convenio entre Ente Municipal BioCódoba y la Fundación Rewilding Argentina.

El muitú enfrenta las amenazas de la deforestación y la caza furtiva, lo cual redujo su presencia en regiones donde era parte del paisaje.

En el último año se criaron en Córdoba cinco pichones de muitú, bajo la tutela del equipo del Parque de la Biodiversidad, lo que permitió llevarlos hasta el Parque Iberá y liberarlos en sus bosques.