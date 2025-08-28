Cuando comenzaba la noche del miércoles, personal de la Dirección de Bomberos de la Policía de la Provincia debió hacerse presente en un domicilio ubicado en la calle Martiniano Chilavert al 2.600, del barrio Villa Corina, por un llamado de emergencia.

Según relató el comisario Guillermo Brandalise, a cargo del operativo, el personal procedió a extinguir allí un incendio que se había declarado en uno de los dormitorios de la vivienda, un ambiente de unos 20 metros cuadrados.

Producto del intenso humo que se generó durante el siniestro, cuatro integrantes de la familia y un efectivo policial debieron ser asistidos por un servicio de emergencias por inhalación de monóxido de carbono, no siendo necesario su traslado.

El policía afectado fue quien primero llegó al lugar, contribuyendo a sofocar el fuego y asistiendo a los damnificados.

La afectación final se limitó al ambiente donde se declaró el siniestro, donde fueron afectados mobiliario y algunos materiales combustibles que, aparentemente, se encontraban allí depositados.

Se investigan las causas que originaron el siniestro.