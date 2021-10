La Agencia Córdoba Cultura, exhibe numerosos espectáculos para disfrutar de esta nueva semana de octubre.



Día por día, conoce toda la agenda cultural de la semana:



Martes 12

A las 19. Cine: Las ranas (de Edgardo Castro, Argentina, 2020). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Una mujer visita a su novio, preso en una cárcel que se ubica a un par de horas de Buenos Aires. Cada semana, ella se las arregla lo mejor posible para cumplir su misión: llevarle comida, drogas y amor. Repite el miércoles 13 a las 21. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 19. 13° FIT Córdoba Mercosur: Lengua madre. Espacio Cirulaxia - Pje. Agustín Pérez 12

Julieta regresa a la casa de su madre, luego de su muerte. Antes de morir, Julia le hace un pedido a su hija: que lea las cartas que están en una caja. A través de esta lectura, ella puede reconstruir los vacíos de su historia familiar. Durante la última dictadura cívico militar, Julia dio a luz a Julieta en un sótano, en el cual estaba escondida. Lejos de su madre, la niña fue llevada con sus abuelos, con quienes creció. Esta es la historia de una familia fracturada y, al mismo tiempo, la historia de una biografía familiar que no se conoce del todo. Podemos ver cómo Julieta puede revisar su vida, la relación con su madre, la militancia de sus padres, el vínculo entre su madre y su abuela, a través de esas cartas. Lengua madre es una novela sobre los mecanismos de la memoria, sobre lo que aún no sabemos de nosotros, sobre los vínculos entre madres e hijas, sobre las distintas formas del exilio, sobre las lentas construcciones de la identidad. Con dirección de Nicolás Giovanna, Daniela Martín. Compañía: Convención Teatro. Repite el viernes 15 a las 20. Entradas 600 pesos en boletería del teatro.



Ver: "Mujeres Indígenas. La que bajaron del cielo" este martes en el Museo Ensaga

A las 20. Cine por la diversidad: Solas (de Benito Zambrano, España, 1999). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

María (Ana Fernández) malvive en un oscuro apartamento de un barrio miserable, trabaja eventualmente como chica de la limpieza y, casi con cuarenta años, descubre que está embarazada de un hombre que no la ama. Su soledad es tan grande que sólo encuentra consuelo en la bebida. Su madre (María Galiana), que ha consumido su vida al lado de un hombre violento e intolerante, no tiene ni siquiera el consuelo de tenerla cerca. Con motivo del ingreso de su marido en un hospital, la madre visita a María en su apartamento y conoce a un vecino viudo (Carlos Álvarez) que vive con su perro. La relación que se establece entre estos tres náufragos alivia sus soledades y deja una puerta abierta a la esperanza. Entrada libre y gratuita.

A las 20.30. 13° FIT Córdoba Mercosur: He nacido para verte sonreír. Quinto Deva - Pje. Agustín Pérez 10

Una madre se despide de su hijo. Él debe irse, aunque en cierto modo se fue hace tiempo. Ella ya no puede cuidarlo más. ¿Qué es lo que una madre puede desear? ¿Qué se le está permitido decir? La última espera. El deseo de reír. El padre está a punto de llegar y ya no hay tiempo. La memoria golpea e insiste. La esperanza debe asumir una nueva forma. Ella habla, lo busca… como puntas de un ominoso iceberg escondido bajo la vorágine de palabras. Con dirección de Elvira Bo y Guillermo Baldo. Compañía: La Mucca Teatro. Repite el sábado 16 a las 20. Entradas 600 pesos en boletería del teatro.

A las 21. Cine: En compañía (de Ada Frontini, Argentina, 2021). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

La película trata acerca de la relación entre las personas y los perros a través de escenas cargadas de intimidad: caricias, hábitos, juegos y cuidados, historias de advenimiento y de pérdidas, protección y desarraigo. Los relatos se entremezclan y componen un mapa sobre el amor y sus enigmas. Repite el miércoles 13 a las 19. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 21. 13° FIT Córdoba Mercosur: Macbeth. Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

A través del cuerpo de un actor (encontrado en la fosa del teatro), las Brujas Fatídicas del páramo de huesos representarán la tragedia Habitación Macbeth, para el goce, deleite y catarsis metafísica de nuestra majestad creadora Hécate (vulgarmente conocida como: El Público). Con dirección de Popmeyo Audivert. Compañía: Hecate. Repite el miércoles 13 a las 21. Entradas 400 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.



Miércoles 13

A las 20. Cineclub Al Filo: El hijo único (de Yasujirô Ozu, Japón, 1936). Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Una campesina se esfuerza al máximo para que su hijo pueda recibir en Tokio una buena educación. Algunos años después, lo va a visitar, dando por supuesto que será feliz y tendrá una buena posición social. Pero, nada más llegar, se encuentra con la triste realidad: su hijo, que está casado, es profesor de la escuela nocturna y vive sumido en la miseria. Entrada libre y gratuita.

A las 21. 13° FIT Córdoba Mercosur: La puta mejor embalsamada. Escuela Roberto Arlt - Av. Pablo Ricchieri 1955

Una bufonada de cinco es la voz del pueblo que cuenta la historia de la Abanderada de los humildes en un carnaval de bombos, humo, choripán, vino tinto y camisas al viento. Una revolución que hasta hoy se manifiesta y camina en las calles, pidiendo por todos los cuerpos. Eva Duarte fue embalsamada, secuestrada, ultrajada, guardada en desvanes y altillos, en la Central de Policía, en despachos de coroneles de alto rango, sometida a fiestitas de alcohol marcial. Estuvo desaparecida 14 años. Eva es su propio territorio. Los Bufones te lo cuentan. Con dirección de Julieta Daga. Compañía: Grupo Cortocircuito. Repite el jueves 14 a las 21. Entradas 600 pesos en boletería del teatro.

Jueves 14

A las 18.30. Cine peatonal: Ciclo Directoras. Ciertas mujeres (de Kelly Reichardt, 2016, Estados Unidos). Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Para conmemorar el 125 aniversario de la primera proyección en pantalla, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres organizó un Ciclo de Cine que se titula Directoras. Son 4 películas, una por cada jueves, de distinta proyección. Sinopsis: Las vidas de tres mujeres se cruzan en un pequeño pueblo de Estados Unidos, donde cada una está intentando abrirse camino sin demasiado éxito. Entrada gratuita. Sin inscripción previa. Por orden de llegada, capacidad 30 personas.

A las 19. 13° FIT Córdoba Mercosur: Fausto, o la pasión según Margarita. Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Fausto, viejo y enfermo, se enfrenta a Dios que lo ha olvidado como olvida a todos los hombres. Lo que natura no da, Salamanca provee. Mefisto es por un rato su servidor, le restituye la juventud perdida, le trae a una mujer bella y joven: Margarita. Al momento de acordar la entrega del alma por los servicios recibidos, Fausto se arrepiente. Compañía: FAUSTO, o la pasión según Margarita. Con dirección de Gustavo Guirado. Entradas 400 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 20. 13° FIT Córdoba Mercosur: Deshojado – Unipersonal de un actor ciego. Teatro Real - Sala Azucena Carmona – San Jerónimo 66

¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de aquellos ojos que no ven? Deshojado Unipersonal de un Actor Ciego propone una mirada sensible sobre las vivencias de un joven artista que perdió la vista pero no su pulsión creativa. Camino sinuoso, una montaña rusa emocional. El reflejo del sentir. Los colores e imágenes de un paisaje interior salen a la luz. Nos “deshojamos” igual que aquellos árboles que desnudan sus cortezas para develar las grietas que los surcan. Con dirección de Marxela Etchichury. Compañía: DesHojado. Entradas 400 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 20. Trova sinfónica cordobesa. Teatro del Libertador General San Martín - Av. Vélez Sarsfield 365

La Orquesta Sinfónica de Córdoba sube al escenario junto a los cantautores invitados Ana Robles, Lucas Heredia, Jenny Náger y Mario Díaz para presentar Trova sinfónica cordobesa bajo la dirección general de Santiago Ruiz. El programa anuncia Milonga y Adiós Amigo de Pablo Rojas, Alaridos y La seca de Ana Robles, Canción de amor en mayo y Rumbo al cerro de Mario Díaz, entre otras. Al programa lo completan las obras de Francisco Heredia, Jenny Náger, Ica Novo, Lucas Heredia y Chango Ramírez. Los arreglos musicales son de Pablo Rojas. Entrada desde 500 pesos, a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro (teléfono 0351 4143412) de martes a sábados de 9 a 20.

A las 21.30. 13° FIT Córdoba Mercosur: ¡Afuera!. Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Aquí en el teatro, un tipo de la ciudad cuenta una historia del campo. Pero lo que se ve en primer plano no es el campo. Aquí bajo techo, la gente sueña con la intemperie, ¿o no? ¡Afuera! relata algunos fragmentos de Don Segundo Sombra, la novela de Ricardo Güiraldes; pero la historia de Don Segundo Sombra no es su historia. Es la historia de un joven echado al olvido, arreglándoselas desarropado y afiebradamente para emprender un viaje. Un recorrido iniciático, un encuentro. Un salir afuera para volver a entrar: aprender de la intemperie, si es que algo se puede aprender. ¡Afuera! de nosotros mismos, dentro de una historia bien de campo, pero de acá. Compañía: Compañía de Actores Tocomochos. Con dirección de Ignacio Koornstra. Entradas 400 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

Viernes 15

Apertura de la muestra Anselmo Piccoli, del realismo a la abstracción. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Esta es una muestra retrospectiva del artista rosarino donde se percibe el devenir de un estilo a otro de manera notable. Curada por María Cristina Rossi la exhibición ofrece al espectador una cartografía visual que permite comprender y descubrir rasgos distintivos de la historia del arte local. Las obras de Anselmo Piccoli del período figurativo, a partir de la década del 30, se encuentran ligadas a una concepción política del arte, centrada en la posibilidad de transformación social a través de ciertos imaginarios estéticos. Fue uno de los miembros fundadores de la Agrupación de Artistas Plásticos el Refugio y de la Mutualidad Popular de Estudiantes y Plásticos de Rosario, impulsada por Antonio Berni. El período abstracto, donde la geometría y su lenguaje compositivo protagonizan los intereses del pintor, se inició en la década del 60 y se extiendió hasta su muerte en el año 1992.

A las 18. Presentación de libro: Avatares de la forma. Anselmo Piccoli de la figuración a la abstracción. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

En el marco de la muestra Anselmo Piccoli, del realismo a la abstracción se realizará la presentación del libro Avatares de la forma. Anselmo Piccoli de la figuración a la abstracción de María Cristina Rossi, editado por Diego Obligado. La presentación estará a cargo de Verónica Molas y está organizada, conjuntamente, con la Asociación de Amigos Emilio Caraffa. La entrada es gratuita y con cupo limitado. Inscripciones al correo amigosdelcaraffa@gmail.com

A las 19. Música popular argentina y latinoamericana. Centro Cultural Córdoba - Av. Poeta Lugones 401

El Coro de Cámara de la Provincia presenta Música popular argentina y latinoamericana con dirección compartida de los maestros Gustavo Maldino y Guillermo Pellicer. Se interpretarán obras de Armando Tejada Gómez, César Isella, Pablo del Cerro, Atahualpa Yupanqui, Jaime Dávalos, Eduardo Falú, Enrique S. Discépolo, Mariano Mores, Pablo Milanés entre otros destacados compositores. La presentación cuenta con las actuaciones destacadas del guitarrista Carlos Mozetic y el percusionista Esteban Gutiérrez. Entrada gratuita a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro (teléfono 0351 4143412) de martes a sábados de 9 a 20.

A las 19 y a las 21. 13° FIT Córdoba Mercosur: No soy un robot. Teatro La Cochera - Fructuoso Rivera 541

Show músico-teatral de un actor que canta insólitas canciones para el hoy, y hace confidencias sobre su anhelante corazón. Composición escénica de un director y dramaturgo quien, con el afán de hallar un idioma singular para expresar su íntimo sentir, acude a canciones ya descartadas, para crear un menudo espectáculo irónico y sentimental a la vez. Con dirección de Paco Giménez. Compañía: Teatro La Cochera. Repite el sábado 16 a las 19 y a las 21. Entradas 600 pesos en boletería del teatro.

A las 20. Viernes de música: Sergio Korn presenta El arte del trovador. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El arte del trovador es uno de los proyectos seleccionados por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) en la última convocatoria nacional (2020) para grabar música y video. Se trata de un conjunto de canciones inéditas que forman parte de los dos últimos álbumes grabados recientemente por el cantautor: Para decir lo que siento y La utopía está en flor. Dichas canciones, escritas en diferentes épocas de su vida, se sostienen sobre una gran diversidad de ritmos y géneros musicales. La propuesta comienza con un repertorio de canciones de raíz folclórica interpretado por Sergio Korn (guitarra y voz), Santiago Llanes (piano y acordeón) y Marcelo Frankel (percusión). Zamba, tonada, milonga, chamamé, gato y chacarera son los ritmos predominantes. En la segunda parte se sumará Federico Vergnano en bajo eléctrico (Frankel pasa a batería) para tocar otras canciones que hunden sus raíces en ritmos más foráneos como la bossa, el blues y el rock. Entrada 300 pesos. Dos butacas contiguas, 500.

A las 21. 13° FIT Córdoba Mercosur: Romance del baco y la vaca. Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Baco es un Guacho y un Gaucho. Criado por una vaca, se hará hombre con otra: La Blanquita. Una sensual charolesa será su primer amor, su compañera de ruta y su cómplice. En la mejor tradición de la gauchesca primitiva, Baco es un marginal, un prófugo de la justicia. Su historia, una épica historia de amor. Con dirección de Marco Antonio Caponi. Compañía: El Baco. Repite el domingo 17 a las 20. Entradas 400 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

Sábado 16

A las 19 y a las 22. 13° FIT Córdoba Mercosur: La persona deprimida. Teatro Real - Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Discúlpame si te estoy distrayendo de tu vida activa, vibrante, libre de angustia y ubicada a larga distancia...¨ La persona deprimida es un vasto retrato sobre el estado anímico de una mujer. Una persona que se limita a describir las circunstancias, tanto pasadas como presentes, que componen su angustia y la imposibilidad de manifestar o compartir ese dolor. Dolor que nos acerca a lo humano. Con dirección de Marcelo Allasino. Compañía: Experiencias Veronese. Entradas 400 pesos a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 20. Ciclo A Puro Teatro 2021: El hombre acecha de Teatro del Bardo. Centro Cultural Leonardo Favio - Río Cuarto

Dos mujeres se encuentran frente al portón de entrada de una cárcel. El encuentro no es para nada casual, una de ellas no lo sabe. Es la víspera de una muerte, una de ellas no lo sabe. Lo real, lo soñado, lo que del futuro inmediato se presiente y los dolores que regresan permanentemente se entremezclan, zarandeando el tiempo entre presente y pasado. Ambas esperan para encontrarse con el poeta español Miguel Hernández, que del otro lado de los muros paga con su libertad - y finalmente con su vida - la obstinada decisión de escribir y publicar una poesía mordiente y áspera, vivaz y apasionada, profundamente humana. Una poesía que no distingue entre vida y obra, y que deviene, por lo tanto, profundamente revolucionaria. Entrada gratuita; se retira por la boletería del Centro Cultural Leonardo Favio de martes a sábados de 18.30 a 21.30.

A las 20. Dúo Isas Kwiek. Teatro del Libertador General San Martín - Av. Vélez Sarsfield 365

El dúo Dúo Isas Kwiek, conformado por Alan Kwiek (piano) y Cecilia Isas (violín), presenta un concierto que reúne obras de Robert Schumann, Clara Wieck y Floro Ugarte. Con más de diez años de trayectoria, el dúo fue distinguido con los premios ARGENTMÚSICA (2008) y Fondo Nacional de las Artes Jóvenes Intérpretes del Bicentenario (2010). Su amplio repertorio abarca desde Bach hasta piezas contemporáneas. Entrada desde 500 pesos, a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro (teléfono 0351 4143412) de martes a sábados de 9 a 20.

A las 21. Homenaje a Leopoldo Federico. Teatro Coliseo - Bell Ville

La Orquesta Provincial de Música Ciudadana, bajo la dirección de Damián Torres y junto a sus cantantes Mery Murúa y Gustavo Visentín, presenta el concierto Homenaje a Leopoldo Federico. La escena coreográfica corresponde a la pareja de baile integrada por Silvia Álvarez y Walter Vergara. El repertorio anuncia La noche que te fuiste, con letra de José María Contursi y música de Osmar Maderna, Milonguita, retratada por el poeta uruguayo Samuel Linnig con música del argentino Enrique Pedro Delfino, Lo han visto con otra, con letra y música de Horacio Pettorosi y El motivo, un poema de Pascual Contursi con música de Juan Carlos Cobián. El concierto se realiza en el marco de los 125 años de la Sociedad Italiana XX de septiembre y de los 75 años del Teatro Coliseo. Entrada gratuita a través del sistema autoentrada.com.

Domingo 17

A las 18.30 y a las 20.30. 13° FIT Córdoba Mercosur: ¡Bailemos… que se acaba el mundo!. Teatro La Luna - Ramón Escuti 915

Es una audio-obra grupal que invita al público a bailar como si fuera a un club del pueblo. ¿Escucharon alguna vez hablar de las llamadas coreomanías? ¿Qué pasaría si nos contagiamos todxs de una epidemia de baile? ¿Cómo nos influye el comportamiento de lxs demás? ¿Qué pasa con la seducción en los bailes? ¿Y en las pandemias? ¿Cómo nos relacionamos con lxs otrxs? ¿Tenemos miedo de bailar solxs? Se propone un juego interactivo que invita a reflexionar sobre estas preguntas mientras hacemos lo que más nos gusta: Bailar. Bailar antes de morir. Con dirección de Christina Ruf y Ariel Dávila. Compañía: BiNeural-MonoKultur. Entradas 600 pesos en boletería del teatro.