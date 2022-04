La Agencia Córdoba Cultura programa una grilla de eventos que abarcan películas, muestras de arte, ciclos de cine y música. Además, esta semana se entrega el Premio Provincial de Teatro “Siripo” con una ceremonia en el Teatro Real.



Agendá todos los shows de la semana:

Lunes 18

A las 19. Cine: El hombre que vendió su piel (de Kaouther Ania, Francia-Túnez, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Sam Ali, un refugiado sirio que huyó al Líbano escapando de la guerra, acepta convertirse en el tapiz humano de un afamado tatuador a cambio de un pasaje a Europa. Repite el martes 19 a las 2 y el miércoles 20 a las 19. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 21. Cine: Azor (de Andreas Fontana, Suiza-Argentina, 2022). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Yvan De Wiel, un banquero privado de Ginebra, viaja a Argentina en plena dictadura para sustituir a su socio, objeto de los más inquietantes rumores, y desaparecido de la noche a la mañana. Repite el martes 19 a las 19, el miércoles 20 a las 21, el jueves 21 a las 19 y el sábado 23 a las 19. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 21.Visita virtual a la muestra “Itinerarios” de Nora Iniesta.

Expuesta en la sala 2 del Museo Caraffa, la artista Nora Iniesta y el curador de la exposición nos cuentan sobre las obras: collages y objetos con una referencia a la historia de nuestro país, una recopilación de trabajos de diferentes períodos. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Martes 19

A las 18.30. Ciclo Cine en el Palacio: El cuadrado (de Ruben Östlund, 2017). Museo Evita – Palacio Ferreyra - Av. Hipólito Yrigoyen 511

En esta ocasión, el ciclo que cuenta con la proyección de una serie de largometrajes programados en donde las películas tendrán como protagonistas a los Museos del mundo, se proyecta el film El cuadrado (The Square). Christian, mánager de un museo de arte contemporáneo, se encarga de una exhibición titulada "The Square" en la que hay una instalación que fomenta valores humanos y altruistas. Un día le roban el móvil y la cartera en plena calle, incidente que causará más consecuencias de las esperadas. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Ciclo Cine de cabecera: Donnie Darko (de Mike Newell, Estados Unidos, 2001). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Donnie es un chico americano dotado de gran inteligencia e imaginación. Tras escapar milagrosamente de una muerte casi segura, comienza a sufrir alucinaciones que lo llevan a actuar como nunca hubiera imaginado y a descubrir un mundo insólito a su alrededor. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Músicos Produciendo. Breve encuentro con Sere Belingeri

La música la acompaña desde pequeña ya que sus abuelos eran músicos, creció junto a ellos, acompañándolos en distintas presentaciones que hacían. Comenzó haciendo tangos. En el 2019 se reencontró con la música cuando se mudó a Córdoba a estudiar. Colaboró como sesionista e intérprete con distintos artistas de la ciudad.

Actualmente cursa la tecnicatura de Vocalista Superior en la Colmena e integra Black Human, un proyecto de música soul, funk, r&b, pop, entre otros. Y Lucky Soul un trío musical con Martin Moretto (Guitarra) y Fernando Méndez (Bajo).

Instagram: https://www.instagram.com/serebelingeri/

Youtube: https://www.youtube.com/c/SereBelingeri

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Miércoles 20

A las 19. Premio Provincial de Teatro “Siripo”. Teatro Real -Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

En el año 2011, la Agencia Córdoba Cultura instituyó el Premio Provincial de Teatro como un modo manifiesto de reconocer a la actividad teatral que a lo largo de décadas ha sido un distintivo de nuestra provincia en el circuito artístico internacional.

Este año, en la décima edición adquiere el nombre de Premio Provincial de Teatro “Siripo”; en reconocimiento a uno de los grupos de teatro independiente pionero de Córdoba, entre sus integrantes estaban José Alberto Santiago, Ernesto Heredia, Mario Mezzacapo y Héctor Cuevas. Ellos crearon el grupo de Teatro Siripo con el lema “Hacer teatro para el pueblo”, cumpliendo una meritoria labor artística en favor de la cultura popular, llevando el teatro a barrios de la ciudad y pueblos de toda la provincia. Muchos de sus integrantes acompañaron la creación de la Comedia Cordobesa, elenco oficial de la provincia, y propugnaban la formación profesional del teatro de Córdoba. Entrada sin cargo a retirar en boletería hasta agotar capacidad de sala.

A las 20. Cine por la Diversidad: 4 meses, tres semanas, dos días (de Cristian Mungiu, Rumania, 2007). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Rumanía, 1987: el país se encuentra bajo el férreo régimen comunista de Ceaușescu. Otilia y Gabita son estudiantes y comparten habitación en una residencia. Gabita está embarazada, pero no quiere tenerlo. Las jóvenes acuerdan un encuentro con un tal Mr. Bebe para que le practique un aborto ilegal en la habitación de un hotel. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Desde el Atelier de Selma Samanta Rched Abugauch

Utiliza la técnica de pintura al óleo sobre lienzo, con un primer registro fotográfico y fílmico de los modelos y luego compone los bocetos de manera digital en la pc para luego llevarlo a cabo en el soporte. Trabaja en muchas capas de pintura a través de veladuras jugando con la textura del material, tratando de utilizar la pintura como disciplina más allá de la técnica. Su taller es nómade, para ella el taller es el lugar y el entorno que lo conforma, en este momento está en un departamento en altura en pleno casco histórico de la ciudad de Córdoba. De chica pintaba con su abuelo pintor quien la hizo admirar a los clásicos desde muy temprana edad, por eso toma su apellido Abugauch. Su principal referente es su maestro, Diego Dayer.

Trabaja los animales como alegorías de lo humano, son como fabulas donde los personajes domésticos o domesticados remiten a lo infantil en un retorno a lo reprimido donde prima lo subjetivo en un espacio transicional, pero siempre hablando de lo humano y lo adulto. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Jueves 21

A las 14.30. Gonzalo Antuña en concierto. Escuela Agrotécnica Salesiana Ambrosio Olmos – Río Cuarto

Gonzalo Antuña es artista riocuartense egresado del Conservatorio de Música "Julián Aguirre" con la máxima calificación. Recientemente recibió el “Premio Especial” en el “Piazzolla Music Competition” (USA), por los 100 años del nacimiento del compositor, siendo único guitarrista y único argentino laureado entre más de 1500 participantes de los 5 continentes. Brindó conciertos en calidad de solista y dictó clases por diversos países de Latinoamérica y Europa. Entrada libre y gratuita.

A las 18:30. Cine Peatonal – Ciclo Directoras: Señora de nadie (de María Luisa Bemberg, Argentina, 1982)

“Ciclo Directoras” homenajea a un siglo de su nacimiento a María Luisa Bemberg, que desde el comienzo de su carrera abordó una postura crítica para exponer los mandatos del patriarcado y reivindicar los derechos de la mujer en la sociedad. Además, marcó el camino para muchas guionistas y realizadoras que la recuerdan como una de las pioneras del cine argentino hecho por mujeres. En esta oportunidad se proyecta “Señora de nadie”. Leonor un ama de casa descubre un día que su marido la engaña con otra mujer. Destrozada por la infidelidad de su marido, deja su casa para empezar una vida independiente en casa de su tía y conocerá a un tierno joven homosexual, tan desolado como ella. Entrada gratuita.

A las 19. Presentación del libro Entreversos. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

La editorial de la Universidad Provincial de Córdoba invita a su primera presentación del año donde se dará a conocer el esperado ejemplar Entreversos, el poder de los entramados narrativos para la Integración Socio-Cultural. El libro recupera diez años de experiencias de la Fundación La Morera, en los barrios cordobeses de El Sauce y El Tropezón, compilados por Gonzalo Montiel y Matias Jaimovich. La obra contiene textos y narrativas en variedad de formatos, invitando a un recorrido por obras escritas, artísticas visuales, audiovisuales y musicales producidas por los participantes en los talleres culturales Entreversos. Entrada libre y gratuita.

A las 20:30. Retrato de Mujer con Arpa. Teatro Real – Sala Azucena Carmona - San Jerónimo 66

Una obra de la compañía músico-teatral Lucy la Nuit que propone, a través de una búsqueda arqueológica de reconstrucción histórica, rescatar y dar a conocer la trayectoria artística, vital y política de Esmeralda Cervantes: la arpista de la Reina Isabel II. Se presenta una pieza documental, narrativa y creativa cuya problemática gira en torno a esta figura y su momento histórico. Entradas 600 pesos disponibles a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro. Repite el viernes 22, el sábado 23 y el domingo 24 a las 20.30.

A las 21. Cine: Sexo desafortunado o porno loco (de Radu Jude, Rumania, 2021). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El realizador Radu Jude sostiene en "Sexo desafortunado o porno loco" una mirada satírica sobre la relación entre el individuo y la sociedad en tiempos de redes sociales y de pandemia. Cuenta la historia de Emi, una profesora de secundaria, quien se graba teniendo sexo con su marido para descubrir después que esas imágenes han sido subidas a una página web de pornografía amateur. La difusión de ese video y sus consecuencias la afectarán profundamente y a la comunidad educativa en la que trabaja. Ganadora del premio a mejor película en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Repite el viernes 22 a las 19.30 y el sábado 23 a las 21. Entrada general 150 pesos; estudiantes y jubilados, 100.

A las 21. Córdoba se Anima: Puntos

Ciclo de Animación con diferentes técnicas que narran historias muy diversas, seleccionados por APA (Asociación Productoras Animación Córdoba). En esta oportunidad se presenta Puntos de Patricia Gualpa con técnica Stop motion. Puntos es una ventana. Una serie de entrevistas animadas, que tiene como tema central la diversidad, busca dar cuenta de la validez y heterogeneidad de los puntos de vista. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Viernes 22

A las 18:30. Feminismos Cordobeses / Proyección de Archivo Fílmico. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Con la intención de contribuir a la visibilización y documentación de relatos que forman parte de la Memoria Histórica y Colectiva de los feminismos en América Latina y su aporte a la construcción de la democracia, un equipo de feministas cordobeses convocados por la Asociación Civil Juana Manuela Gorriti - Red Nosotras en el Mundo - emprendieron en 2015 un "Ciclo Anual de Reconstrucción de la Memoria Histórica y Colectiva de Feminismos Cordobeses". Para ello, fueron generando espacios de reflexión y debate entre activistas feministas acerca de las prácticas políticas y de producción de los movimientos feministas en Córdoba y han aportado al proceso y construcción del archivo digital, aun en transformación, que recopila la historia de los feminismos cordobeses desde la década del sesenta hasta nuestros días. Entrada libre y gratuita.

A las 19:30. Concierto de la Banda Sinfónica de la Provincia. Superdomo - 9 de Julio 1338 - San Francisco.

El programa reúne la obertura Alvamar, de James Barnes, Piratas del Caribe, de Klaus Badelt, con arreglos de John Wasson. Se interpretará además la Sinfonía Africana, de Van A. McCoy, con arreglos de Naohiro Iwai y una selección de piezas de Glenn Miller, también con arreglos de Iwai, entre otras obras. Todo ello con dirección de Andrés Acosta. La entrada es libre y gratuita, por orden de llegada, hasta completar el aforo disponible.

A las 21. Ciclo Viernes de Música: Super Quercus presenta Del caos a la nada. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Súper Quercus nació a fines del 2010 en la localidad sureña de Alejandro Roca. Es un trío de rock con sonido crudo que evoca reminiscencias de estilos como el funk, blues rock y stoner rock, entre otros estilos. Integrado por: Mariano Morero, guitarra y voz principal, Mariano "Huevo" Oyola, bajo y coros, y Pablo Gabosi, batería. La agrupación ha editado, hasta la fecha, cinco materiales de larga duración, el último, grabado a fines de 2021 y recientemente editado. “Del caos a la nada”, es el que presentarán este año por diferentes escenarios de todo el país. Entrada 300 pesos.

A las 21. Cultura en el Patio: Duo Mapas presenta Vientos.

Vientos andinos, bajo, voces y programaciones se fusionan en este espectáculo a través de composiciones propias y repertorio latinoamericano. Pamela Merchán y Mateo Martino mixturan lo tradicional con lo contemporáneo, lo analógico con lo digital, un sonido folklórico con un tinte renovador electrónico para llevarnos de viaje por distintos lugares de Latinoamérica. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

Sábado 23

A las 15. Piano Libre en el Paseo del Buen Pastor. Paseo del Buen Pastor - Hipólito Yrigoyen 325

En los espacios verdes del multiespacio se realiza un nuevo encuentro de este ciclo de conciertos de piano al aire libre, que tiene como objetivo fomentar el encuentro de la música clásica y popular. El instrumento con sus características teclas blancas y negras se instala en una de las esquinas del paseo para que los transeúntes que transiten por ahí puedan tocarlo y compartir su música con el resto. De esa forma, cualquier persona con algún conocimiento de piano se convierte, por un momento, en el protagonista más de este club blanquinegro. Desde las 15 hasta las 18 horas y con entrada libre y gratuita.

A las 15. Calavera sí chilla. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Actividad educativa presencial en el marco de la muestra Chisporroteo de Pablo Peisino. Se realizará un recorrido por las salas y luego un taller de intervención de remeras con retazos de telas en la sala de creación del museo. Propuesta destinada a adolescentes y adultos. Actividad gratuita con cupo limitado. Inscripción por teléfono al 4343348/49 interno 215 de lunes a viernes de 8 a 14 o al mail: mec.educacon@gmail.com

A las 20. Música: ciclo Vientos en el Centro. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

En el marco de las actividades gratuitas, se presenta la nueva edición del ciclo Vientos en el Centro a cargo de la Banda Sinfónica Municipal que mostrará sus ensambles de cámara. Estas diversas formaciones desarrollarán un amplio repertorio en el auditorio del Centro Cultural Córdoba. Entrada libre y gratuita.

A las 20. Seminario de Danza: En un lugar de La Mancha. Teatro del Libertador San Martín - Vélez Sarsfield 365

El Seminario de Danzas Clásicas Nora Irinova, basado en el ballet Don Quijote con música de Ludwig Minkus y coreografía original de Petipá-Gorsky, interpreta una versión libre a cargo de maestros del Seminario de Danza con dirección general de María Esther Triviño. Entradas desde 500 pesos a través del sitio autoentrada.com y en boletería del teatro. Repite el domingo 24 a las 20.

A las 20. Inaugura la muestra Diálogos entre planteos estéticos. Casa de la Cultura – Río Cuarto

El 10 de abril de 2012 el multiespacio artístico fue inaugurado con una exposición de artes visuales también llamada Diálogos entre planteos estéticos. En su texto curatorial se detallaba: “Lejos de un discurso unitario, la exposición se extiende como espacio de interacción entre los diferentes planteos estéticos que atraviesan la escena artística de la ciudad”. Transcurrida una década de ese comienzo y habitadas las salas por múltiples proyectos expositivos seleccionados mediante convocatorias, artistas visuales de Río Cuarto, la región y otras provincias fueron enriqueciendo y creando un perfil propio para la Casa de la Cultura de Río Cuarto.



Luego de una remodelación y la apertura de nuevas salas en la planta baja del edificio, la intensión de reversionar la muestra que le dio origen busca hacer convivir en un mismo espacio la amplia gama de propuestas conceptuales y disciplinares de artistas visuales oriundos de la ciudad. Escultura, dibujo, pintura, cerámica escultórica, grabado, fotografía e instalación podrán observarse en el nuevo recorrido que presentan las salas expositivas. Además, la remodelación de los muros de la sala expositiva permitió hacer visible la habitación del Tesoro del antiguo Banco Hipotecario, símbolo del espacio edilicio en el que se encuentra la Casa de la Cultura de Río Cuarto. Tomando el concepto de “Tesoro”, la propuesta del Área de Artes Visuales durante el 2022 será la de presentar en este nuevo espacio, llamado Sala del Tesoro, producciones artísticas de aquellos maestros que han dado grandes aportes a las artes visuales en la ciudad.

En esta primera ocasión serán obras de Herminio Malvino pertenecientes al patrimonio del Museo Municipal de Río Cuarto. Habrá una intervención a cargo del Coro Polifónico Delfino Quirici. Además se presenta "Bailemos... que se acaba el mundo", una performance grupal interactiva que transcurre en un espacio abierto dispuesto como un baile popular. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Homenaje al Maestro Astor Piazzolla

El dúo ArgentSound Club rinde homenaje al Maestro Astor Piazzolla, con la presentación de su nuevo trabajo en formato de videoclip y la grabación de las Cuatro Estaciones Porteñas. A lo largo de todo el año 2020 y 2021 ArgentSound Club ha brindado al público cordobés, conciertos de presentación de su material discográfico en distintas salas y espacios virtuales del ámbito de la cultura de nuestra ciudad.

En esta ocasión para cerrar la temporada del Teatro Real 2021, renuevan su propuesta compartiendo escenario con músicos y bailarines invitados. Se puede seguir en Youtube CulturaCBA

A las 21. Malvinas, 74 días / 1982. Teatro Real – Sala Carlos Giménez - San Jerónimo 66

Con dirección general de Cristina Gómez Comini, la obra se inspira libremente en sucesos ocurridos durante la Guerra de Malvinas y en las épicas de sus protagonistas, ex combatientes de Argentina e Inglaterra que han compartido sus visiones en sitios virtuales que funcionan como un archivo vivo. Entradas desde 500 pesos disponibles en el sitio autoentrada.com y en boletería del teatro de miércoles a domingo desde las 15. Repite el domingo 24 a las 20.

Domingo 24

A las 19. Música desde la Azotea

Cada fin de semana la terraza del Paseo del Buen Pastor se transforma en el set de destacados DJ para un nuevo encuentro con la música en vivo. En esta ocasión se presenta el DJ Javi Pozo.

Javi nació en San Rafael Mendoza, pero se radicó en Córdoba desde el año 99, su pasión por la música se despertó desde muy temprana edad. Se desempeña como Dj desde los 15 años hasta la actualidad. Es dj de las principales disco y bares de Córdoba, Cruz, Studio Teatro, María María, 414, Catch entre otros, tocando diferentes estilos musicales que van desde la electrónica, pop al cachengue. Su versatilidad le ha permitido recorrer toda la Argentina logrando siempre gran conexión con el público en las diferentes pistas de baile. El evento será transmitido vía streaming desde la terraza del Paseo del Buen Pastor el cual se podrá seguir a través de Youtube CulturaCBA.

A las 21. Visita al taller de Let it be

La lencería es considerada por un lado como una prenda modeladora, ya que forma una determinada silueta buscada y anhelada por la mujer, impuesta por la moda según cada época y por otro tiene una carga simbólica e histórica, que la convirtió en un elemento de seducción, liberación de la mujer.

En la siguiente propuesta de marca se plantea dar respuestas a muchas cuestiones que no están siendo atendidas en el sector, tales como la masificación de la producción en base a un talle único y un modelo ideal de belleza. La falta de diseños para satisfacer a la demanda ha llevado a indagar sobre un sistema de talles con medidas adecuadas a la realidad, teniendo en cuenta los estereotipos corporales de la mujer argentina. Let it be ofrece una gama de productos con talles diferenciados. https://www.instagram.com/letitbelenceria/?hl=es-la

https://www.facebook.com/letitbelenceriaoficial

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA