En la última semana de octubre, la Agencia Córdoba Cultura propone distintos eventos para disfrutar de los artistas locales.



Las actividades presenciales se realizan considerando los protocolos necesarios. Los eventos con formato virtual se pueden seguir en el canal de YouTube: CulturaCBA.

​Esta semana continúa el Festival de Cine Cordobés (FECICO) en salas de toda la provincia organizado por el Polo Audiovisual Córdoba. En Jesús María (Cines Molise – Las Tipas), Río Cuarto (Centro Cultural Leonardo Favio y Cines del Paseo), San Francisco (Cine Radar), Arroyito (Cinema 2000), Villa María (Espacio Incaa), Villa Dolores (Eter cine 3D) y Córdoba Capital se proyectarán, hasta el 3 de noviembre, más de 20 títulos realizados en la provincia y que han tenido recorrido local, nacional e internacional. La grilla completa de películas AQUÍ

Mirá la programación de todos los espectáculos de la semana:

Lunes 25

A las 17. En movimiento con Pedro Rodríguez

Pedro Rodríguez es bailarín de danza contemporánea y danzas folklóricas argentinas y en este taller enseñará ritmos usando la técnica de percusión corporal, fusionando estilos latinoamericanos, folklóricos y otros. Este combinado de movimientos tendrá como característica la fusión de técnicas simples de zapateo, percusión corporal y ciertas nociones técnicas de la danza contemporánea. Habrá pasos, ritmos y nociones de estas fusiones de danzas simples y divertidas que serán destinadas a todas aquellas personas que quieran moverse.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 21. Bajo el lente de Astrofotografía Córdoba (Pablo Cabral y Juan Manuel Torras)



Astrofotografía CBA nace en junio de 2020 con la intención de reunir a todos los amantes de esta disciplina. Este espacio está dedicado a la producción colectiva de imágenes, conocimientos, saberes y sentimientos en torno a la astrofotografía de campo amplio, telescópica o técnicas afines. El énfasis, no la exclusividad, está puesto en el ámbito de la provincia de Córdoba, porque sostienen que este cielo es digno de ser contemplado como una riqueza turística más allá del territorio. Tras visitar muchos de los sitios más oscuros y mejor preparados de la provincia para hacer observación astronómica y astrofotografía, la conclusión de los integrantes del grupo es: no son solo sus cielos lo que hace especial a Astrofotografía CBA, es la comunidad. Compañerismo, curiosidad, ganas, humildad, pasión. Son todas características que en sintonía con las estrellas hacen que este proyecto no tenga techo inferior a la bóveda celeste. Por eso la búsqueda es clara: fotografiar y compartir en grupo cada rincón del cielo cordobés y así generar un granito de arena más para su cuidado.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Martes 26



A las 17. Visita virtual a la muestra: Acciones, sistemas y afectos, 10 años de Bitácora de vuelo

Hasta el 28 de Noviembre en la Sala 1 del Museo Emilio Caraffa se podrá visitar la muestra Acciones, sistemas y afectos, muestra colectiva por la celebración del 10° aniversario del proyecto cultural Bitácora de Vuelo integrada por dibujos de diversos artistas locales con la curaduría de Dante Montich.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 19. Cine: El silencio del cazador (de Martín De Salvo, Argentina, 2019). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Guzmán es un guardabosques que patrulla incansablemente la selva en busca de cazadores furtivos. Venneck es un colono muy querido de la zona y, como sus ancestros, es cazador. Sara, una comprometida médica rural, está casada con Guzmán y fue pareja de Venneck. La aparición de un mítico jaguar reavivará una antigua rivalidad entre ellos y los enfrentará. Repite el miércoles 27 y el jueves 28 a las 21 y el sábado 30 a las 19. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 20. Cine por la diversidad: Tenemos que hablar de Kevin (de Lynne Ramsay, Inglaterra, 2011). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Eva, una mujer satisfecha consigo misma, es autora y editora de guías de viaje. Casada desde hace años con Franklin, un fotógrafo que trabaja en publicidad, decide, con casi cuarenta años y tras muchas dudas, tener un hijo. Así nacerá Kevin. Pero, ya desde el principio, empiezan a surgir dificultades… Adaptación de la novela homónima de Lionel Shriver. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Cine: Un cuerpo estalló en mil pedazos (de Martín Sappia, Argentina, 2020). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Hay singularidades difíciles de describir. Jorge Bonino es un hombre de teatro, de arquitectura, del paisaje, del arte. Cualquier adjetivo parece inútil ante un personaje que rebalsa todo lugar común. Un creador que se resiste a ser definido, capaz de hacerse entender con un idioma inventado o de ser ovacionado en una conferencia de sinsentidos. De sus obras, sus trabajos, sus andanzas, no hay registros, pero sí memorias. La ópera prima de Martín Sappia recoge uno a uno los rastros posibles de una vida misteriosa, las huellas dispersas de un hombre que tiene devoción por el mundo, aun cuando es ese mismo mundo el que lo expulsa hacia el dolor y el desamparo. Los ecos de Jorge Bonino resuenan en los espacios que habitó, y su presencia se vuelve imaginable a partir de los relatos que lo narran. Un cuerpo que estalló en mil pedazos esparcidos por territorios y afectos que hablan de él como alguien capaz de convertir la vida en un juego extraordinario. Repite el miércoles 27 y el jueves 28 a las 19 y el sábado 30 a las 21. Entrada general 80 pesos. Estudiantes y jubilados, 50.

A las 21. Músicos produciendo: breve encuentro con Martín Barroso

Martin Barroso, el pianista y compositor muestra y cuenta cómo fue el proceso de sus nuevas composiciones durante este último tiempo.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Miércoles 27

A las 17. Poesía con Luciana Holograma

Luciana comparte una producción audiovisual basada en su primer libro Todas las cosas del mundo algún día serán basura editado recientemente por Caballo Negro editora. El video poema presentado está basado en filmaciones caseras que la autora hizo durante la cuarentena del año anterior y que considera parte del universo poético donde se desarrolla el libro.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 20. Cineclub Al Filo: El sabor de pescado de otoño (de Yasujirô Ozu, Japón, 1962). Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Shubei Hirayama es un viudo que vive con una hija de veinticuatro años. Sintiéndose viejo y acabado, se da cuenta de lo injusto que es que la joven viva única y exclusivamente para cuidarlo y decide casarla. Aunque ella se resiste a abandonarlo, al final acabará haciéndolo. Entonces Shubei buscará en el licor del sake el refugio de la soledad, el consuelo a la angustia. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Desde el atelier de Rosa Mercedes González

Rosa Mercedes González estudió Bellas Artes en la escuela provincial José Figueroa Alcorta y es profesora de dibujo y grabado. Trabaja con distintas técnicas: pintura, collage, bordado con formatos y tamaños variados. Obtuvo premios provinciales, nacionales e internacionales. Parte de su obra se encuentra en instituciones privadas, oficiales y coleccionistas.

Web: www.rosamercedesgonzalez.com

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Jueves 28

A las 17. Músicos produciendo: breve encuentro con Daniela Dalmasso

Daniela Dalmasso es flautista, cantante y multiinstrumentista. Integró numerosos grupos musicales de géneros variados a lo largo de los años y participó como sesionista en trabajos discográficos y en la realización y grabación de música para documentales, publicidades y películas (La última búsqueda, Guardianes de la lengua, Los versos salvados, entre otros). En este video cuenta su vínculo con el arte y su importancia en este tiempo de virtualidad y las múltiples propuestas artísticas donde estuvo participando con reconocidos artistas locales y nacionales.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 18.30. Cine peatonal: ciclo Directoras. Lady Bird (de Greta Gerwig 2017, Estados Unidos). Espacio Cultural Museo de las Mujeres – Rivera Indarte 55

Para conmemorar el 125 aniversario de la primera proyección en pantalla, el Espacio Cultural Museo de las Mujeres organizó un Ciclo de Cine que se titula Directoras. Son 4 películas, una por cada jueves, de distinta proyección. Sinopsis: Christine (Saoirse Ronan), quien se hace llamar «Lady Bird», es una adolescente de Sacramento en su último año de instituto. La joven, con inclinaciones artísticas y que sueña con vivir en la costa Este, trata de ese modo encontrar su propio camino y definirse fuera de la sombra protectora de su madre (Laurie Metcalf). Entrada gratuita. Sin inscripción previa. Por orden de llegada, capacidad 30 personas.

A las 21. Teatro en primera persona: Diego Haas Batista

Diego Haas Batista es oriundo de Oberá (Misiones), pero reside en Córdoba hace 18 años. Es actor y director con amplia formación circense y actualmente se encuentra cursando la Licenciatura en Políticas y Administración de la Cultura en UNTREF, diplomado en políticas culturales por Extensión de la UNC. Además, es titular de la sala de teatro La Nave Escénica. Como actor y técnico tuvo participación en diferentes elencos y en numerosas obras. También participó en festivales provinciales, nacionales e internacionales y en largometrajes, cortometrajes y publicidad. Es formador en entrenamiento físico para actrices/actores.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Viernes 29

A las 17. Teatro Estatuas al Museo!

El Taller Actoral Desafiarte, la Fundación Desafiarte en la Inclusión y el Seminario Jolie Libois del Teatro Real presentan Teatro Estatuas al Museo! En el Teatro ellas allí están, cobran vida cada una con su legado de historia y sueño. Cobijan andares y vuelos, te esperan al son del andar. Con la coordinación general de Liliana Villena.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 18. Presentación del libro Ana Luisa Bondone Fernández. Museo Emilio Caraffa – Av. Poeta Lugones 411

Libro que recopila la obra de la artista cordobesa Ana Luisa Bondone Fernández, con un exhaustivo texto de Clementina Zablosky. Realizado por Galería Pasaje 17 de APOC y OSPOCE (Buenos Aires). Presentación a cargo de Julia Romano, Mariana César, Carlos Lista, Clementina Zablosky y Ana Luisa Bondone. Entrada gratuita con inscripción previa a coordinacion@gmail.com (cupo 30 personas).

A las 20. Música en el CCC: Reloj de Sol – música clásica de la india. Centro Cultural Córdoba – Av. Poeta Lugones 401

Aquello que colorea la mente es la antigua definición de raga, la forma melódica en que se basa la música clásica de la India. Un raga abarca un determinado grupo de notas y una forma determinada de recorrerlas y combinarlas que le permite al músico improvisar y componer un sinnúmero de melodías. Cada uno tiene un momento específico del día en que debe tocarse relacionado con la posición del sol. Este es el concepto en que se basa el proyecto Reloj de Sol, un recorrido musical que va desde el amanecer hasta entrada la noche interpretando por un trío formado por Gonzalo Abril (tabla), Federico Girola (cello) y Mario Perkins (sitar y composición). Entrada general 500 pesos en boletería del CCC (Av. Poeta Lugones 401) desde una hora antes de la función; solo efectivo.

A las 21. Viernes de música: Los Inmigrantes cantan a Bolivia “Tapacari”. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

Inmigrantes es una agrupación de residentes bolivianos radicados en la provincia de Córdoba, que busca dar a conocer la música tradicional de las distintas regiones de Bolivia. La agrupación es un dúo integrado por Nery (primera voz y segunda guitarra) y José Luis (primera guitarra y segunda voz) que interpreta los distintos ritmos y melodías tradicionales de Bolivia como kaluyos, huayños, taquiraris y cuecas de los autores más destacados del país. El dúo actuó dentro de la colectividad boliviana en Córdoba y en sus distintas celebraciones y festejos patrios.



En esta oportunidad, Los Inmigrantes cantan a Bolivia “Tapacari”, agregando el violín chapaco de Antenor y el sabor paceño del acordeón y percusión de Vicky para así lograr un fiel recorrido por las sensaciones de los distintos ritmos de la música boliviana. Los músicos que acompañan son Antonio Fernández (violín) y Virginia Sagárnaga López (acordeón y percusión). Entrada 300 pesos. Dos butacas contiguas, 500.

A las 21. Cultura en el Patio: Fumel Suárez Azar – Suena Lisura



En esta propuesta como solista, Fumel Suárez Azar renueva su inspiración en un registro de canciones propias. Con matices del folklore regional y de la canción urbana, y hermanada con la canción latinoamericana, de letras presentes y sentires actuales, reunidas en su nuevo disco Lisura. En este espectáculo Fumel interpreta su disco mientras comparte formación con Mateo Barrionuevo y Rochi Gjurkan.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Sábado 30

A las 17. Visita al Taller de Olga Tarditti

Ceramista dedicada de modo intensivo a este oficio desde hace 34 años. Participó en ferias, muestras y concursos, nacionales e internacionales, con innumerables premios y reconocimientos por su trabajo. Posee piezas personales en las colecciones de MAP (Museo de Arte Popular CABA), M.I.A (Museo Iberoamericano, «Miguel Carlos Saade»ciudad de Córdoba) e IMCA (Instituto Municipal de cerámica Avellaneda «Emilio Villafañe»). Su actividad está concentrada en la producción y venta de objetos artístico-utilitarios, y en la coordinación de un espacio-taller de capacitaciones cerámicas «espacio cielo y tierra».

IG: @olgatarditti

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 19. Halloween: Fantasmas del Teatro. Teatro del Libertador General San Martín – Av. Vélez Sarsfield 365



La Banda Sinfónica de la Provincia Córdoba junto a actores invitados lleva a escena un concierto titulado Halloween: Fantasmas del Teatro. Dentro del particular repertorio se encuentran fragmentos de Saga cándida de Bert Appermont, Esto es Halloween de Danny Elfman, El ogro y la bruja de Rubén Goldín, El fantasma de la ópera de Andrew Lloyd Webber, La bruja y la santa de Steven Reineke, Brucia la terra de Nino Rota y Thriller, un éxito del cantante estadounidense Michael Jackson. La puesta en escena está a cargo de Martín Gaetán. Entrada desde 500 pesos, a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro (teléfono 0351 4143412) de martes a sábados de 9 a 20.

A las 20. Ciclo A puro teatro 2021: El aviso desoído de Kika producciones. Centro Cultural Leonardo Favio – Río Cuarto

El aviso desoído se alimenta de múltiples lenguajes y culturas, aquellas leyendas que cruzan el tiempo con la voz de los relatos orales, creencias y mitos de diferentes territorios, tejidos con la realidad concreta y actual. Varios personajes la habitan: Antileo con su caballo overo, la bruja y sus astutas sentencias, el rancho, el monte con sus misterios, silenciosos pobladores, Rosaluna y su encantadora llegada al pueblo. Todos cuentan algo con sus pasos, la historia camina por el color del paisaje con música y palabras, renueva miradas y atrapa en su minúsculo universo que expande sus horizontes de papel. Un rancho al lado del monte, sonidos y luces, inquietantes dibujos, siluetas y escenas recortadas por el soplo de la imaginación. Entrada libre y gratuita.

A las 21. Mini Recital de Retama



Retama está conformado por Isabel Rodríguez (voz), Martín Arce (piano), Fran Magallán (guitarra) y Brenda Mamaní (percusión). Es un proyecto que conjuga un repertorio clásico del cancionero popular de todas las regiones del país y composiciones de nuevos autores, con arreglos originales. El conjunto ha recorrido diversos escenarios de Córdoba capital y alrededores, como así también de provincias vecinas. El proyecto lleva por nombre Retama en alusión a la especie de flora autóctona, de flor amarilla, de aspecto sencillo, pero de incomparable belleza, la cual se da en todo el territorio argentino. Además la flor de Retama tiene una significación de lucha y resistencia popular en los pueblos andinos.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

Domingo 31

A las 17. La Brujita de la escoba mecánica. Teatro Real – Sala Carlos Giménez – San Jerónimo 66

Un grupo de animales del monte se encuentran una mañana asustados por una leyenda: “la brujita de la escoba mecánica”. Esta leyenda popular común entre los animales les da motivo para pasar el día narrando historias tradicionales. La fantasía de cada cuento que narran incide de algún modo en la realidad de los animales. De ese modo, la vida apacible de un día en el monte se irá tiñendo de un carácter fantástico del cual todos los personajes pasarán a formar parte. Entradas, menores 150 pesos, adultos 300, a través del sistema autoentrada.com o en boletería del teatro.

A las 17. Visita al Taller de dino.board (Córdoba)

Dino.board es una marca argentina creada por Odda (Adrián Manavella y Sofia Caimi) y Encartonarte (Gustavo Boffi), un equipo de arquitectos y diseñadores. Los dino.board emergen de un proceso creativo que integra lógicas y procedimientos propios del diseño de objetos. Las primeras versiones, realizadas a mano, son exploraciones influidas por obras de arte de diversos tipos. Luego, de manera progresiva, los dino.board han evolucionado en su diseño hasta llegar a las versiones definitivas. Uno de los potenciales de la propuesta radica en la combinación y el ensamble de piezas que involucran la destreza de dedos y manos. Invitan a la participación activa de los sentidos y desarrollan la sensibilidad. En una época caracterizada por la inmaterialidad de las pantallas táctiles, los dino.board ofrecen un desafiante entretenimiento creativo a niños de todas las edades.

IG: @dino.board

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.

A las 21. Mini recital de Gabriel Polidoro

Gabriel Polidoro es cantante y compositor. Actualmente, proyecta su carrera basándose en la realización de un nuevo álbum de canciones, con artistas invitados y participaciones, lo cual lo perfila para posicionar su carrera en el plano internacional mediante obras que expresan plenamente su espíritu emprendedor, perseverante y alegre. En sus creaciones, el cantante pone de manifiesto un profundo mensaje superador. Con un alto sentido de pertenencia y gratitud, este joven artista plasma, a través de cada presentación, un sello particular colmado de expresiones que destacan plenamente la fuerza, juventud, talento, personalidad y voz, para que su presencia llegue al Corazón de todos.

Se puede seguir en Youtube CulturaCBA.