Un incendio seguido de una explosión ocurrió este jueves en barrio General Bustos en Diagonal Ica y Veracruz, alrededor de las 12 del medio día. En el departamento vivía una pareja que, por suerte, no sufrió heridas ya que el hombre no estaba en el domicilio y la mujer pudo escapar por sus propios medios.

Si bien la policía investiga las causas que desencadenaron este episodio, el testimonio de José Pereyra, el hombre que vivía en ese departamento con su pareja, señala que el fuego fue intencional y que su mujer fue la culpable.

"Acá se prendió fuego todo. Para mí fue mi mujer, me quemó todo. Hoy me fui a trabajar a las ocho y cuando estaba trabajando me llamaron y me dijeron que se había prendido fuego. Ella ya no estaba", contó José a Canal10.

Y agregó: "Tuvimos una discusión y yo le dije que se fuera. Acá hay vecinos que la han visto corriendo con unas bolsas. Ella se fugó y dejó un bolso. Juntó todos los muebles y los debe haber rociado con algo, se destruyó todo”.

Producto del fuego, el departamento sufrió múltiples daños y las pérdidas fueron totales.