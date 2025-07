Comienza el receso invernal y Ciudad de las Artes trae una gran programación para disfrutar en familia del 8 al 20 de julio, con diez obras de teatro para infancias en el espacio ubicado en Av. Ricchieri 1955 con propuestas pensadas para todas las edades.

En esta temporada, la Universidad Provincial de Córdoba y el Teatro Ciudad de las Artes estrenan “La pulpería encantada”, de Carito Gallardo y Ronda Vázquez, un espectáculo donde el clown y las tradiciones se fusionan para acercarnos a nuestras raíces gauchas.

El Teatro Ciudad de las Artes está en Av. Ricchieri 1955, cuenta con Estacionamiento gratuito dentro del predio de la UPC y un Bar en la antesala. Acceso a través de las líneas de colectivo: 23, 28, 600 y 601. Las funciones son a las 16 y 18:30hs y la entrada general a La pulpería encantada cuesta $15.000. Las entradas pueden adquirirse en boletería del teatro y en Autoentrada.com, con precios accesibles y promociones familiares.

En FUERTE Y CLARO por Canal 10 y el streaming de SRT Media, Antonio Fierro y Doña Lorenza, los personales de Carito Gallardo y Ronda Vázquez, entrañables anfitriones de esta historia, invitan al público a vivir una aventura encantada que despierta la memoria colectiva y celebra nuestras tradiciones con alegría y picardía.

Montados en Rosendo y Rosenda, los caballos que los llevan por todas partes, nos contaron que “venimos cabalgando hace cuánto, 10 días y 10 noches, Antonio, para llegar”, dice Doña Lorenza y agrega Antonio Fierro: “Para mí 40 días y 40 noches, ya vengo con el caballo cansado, te digo.”

El diálogo sigue con Doña Lorenza: “Yo lo veo bastante bien, a Rosendo, al que lo veo cansado es a usted” y él retruca “Está bien, está bien, pero es por la mañanita tempranera que venimos a anunciar este gran estreno...”

Decimos estreno porque esta obra se ha presentado en muchísimos lugares al aire libre, pero por primera vez estará en una sala teatral, cerrada con el público allí, con niños, niños y toda la familia, sobre lo que Carito nos dijo que “es un espectáculo pensado para toda la familia, justamente con Ronda Vázquez somos humoristas, humoristas de festivales, de plazas, de calles y este espectáculo está pensado para que vengan con toda la familia. Les aseguramos las risas, las risas están aseguradas. Además el espectáculo tiene circo, magia, destrezas gauchas, nuestros caballos, se van a encontrar con un montón de información y juegos en la escena que nos conectan con nuestras tradiciones, con nuestra familia, bueno, con un montón de cosas que nos encantan y que nos acercan a nuestro folclore. Son muy hermosos.”

Ronda Vázquez y Carito Gallardo, son actores circenses, hacen humor, pero además es importante destacar que esta es una coproducción entre dos provincias, respecto de lo que Ronda nos dijo que “Catamarca y Córdoba, una cosa totalmente federal, con mucho federalismo, el circo criollo se vuelve a reivindicar con todo el humor que se merece.”

Luego Carito nos comentó que “contamos con el trabajo de muchísimos artistas en la escena, nuestra escenografía, los caballos, la música, artistas catamarqueños y de Córdoba de todo, también desde la producción, el estudio de grabación, porque también tenemos pistas, bueno, de todo. Realmente es una coproducción y bueno, después de acá volvemos para Catamarca, nos vamos para allá.”

Al estar en una pulpería, echamos mano de una guitarra para pedirles que nos compartieran un momento de la obra, así que junto a sus caballos Rosendo y Rosenda, Doña Lorenza y Antonio Fierro, los personajes de Carito Gallardo y Ronda Vázquez nos brindaron parte de su arte.

¿ Dónde, cuándo, días y horarios ?

Carito y Ronda nos invitaron para “9 y 10 de julio, en Ciudad de las Artes, en la Sala Menor, 16 y 18, 30 horas, pueden adquirir sus entradas por autoentrada o en la boletería del teatro”, dijeron y acto seguido interpretaron la Canción para el Mate Cocido.

Qué lindo, porque está para tomar algo calientito, ¿eh?

Sí, está fresquito, ahí para la garganta.

Y para preparar un buen yerbeado, digamos, entonces:

Para preparar un buen yerbeado, ¿qué hace falta, Antonio?

Hay que estar bien preparado.

En un jarro de boca ancha, contando los bebedores.

Agregamos yerba. Por litro. Seis cucharadas.

En un fuego moderado, dejamos que el agua hierva.

Cuando el agua temblequea y no porque está asustada, retiramos del fuego y le agregamos los yuyitos, le agregamos el cedrón.

Y mezclamos con amor.

Procedemos a colar...

Cuidado que está caliente...

No queremos que esa yerba se nos meta entre los dientes.

El agua ha quedado verde. No se asuste. No es peligro.

Si quiere, puede endulzar y ese agua ha de tomar. Qué lindo...!

Así Carito y Ronda Invitaron a toda la familia a este espectáculo de humor, con el gran Antonio Fierro y Doña Lorenza, en Ciudad de las Artes.

LA PULPERIA ENCANTADA

Funciones en el Teatro Ciudad de las Artes

Martes 9 y miércoles 10 de julio

Doble función: 16 h y 18.30 h

Apto todo público

Incluye opción de material pedagógico para docentes