Claudio Mercuri presentará en Córdoba su nuevo libro: “Un manto de trinos y otras nocturnidades”, que narra la historia de dos hermanos que, a través de sus conversaciones, revelan profundos pensamientos filosóficos y espirituales, creando un mundo donde lo cotidiano y lo extraordinario se entrelazan de manera única.

Las notas de los trinos se balancean entre sonetos y prosas poéticas que excluyen, o que incluyen, lo complejo que convive junto a lo coloquial. La obra no solo explora la dualidad de la vida cotidiana frente a lo místico, sino que también juega con el contraste entre la luz del conocimiento y la oscuridad de la ignorancia, entre la claridad de las revelaciones y la penumbra de los misterios no resueltos.

En cada diálogo y situación, el autor expone claroscuros que se manifiestan, desafiando al lector a descubrir el equilibrio entre ambos universos.

Claudio Mercuri, que publica a través de la editorial Autores de Argentina, invitó a la presentación de su libro en el programa TODO FOLKLORE de las Radios de SRT Media y contó: “Soy un escritor cordobés nacido en el barrio de Villa El Libertador y estoy presentando mi último libro titulado ‘Un manto de trinos y otras nocturnidades’, un trabajo que, al igual que los anteriores, en su formato comprende cuentos breves que fraternalizan con digresiones, prosas poéticas y algunos sonetos.”

El autor describió, en cuanto al espíritu de la obra, que “lo considero una celebración del amor por los libros y el placer que me brinda la lectura, y que siempre intento hacer saber, combinando los recursos de que dispongo, sobre todo la actitud reflexiva y con el sentido del humor siempre muy presente.”

“Los invito entonces a la presentación con entrada gratuita que se realizará el viernes 19 de septiembre a las 18.30 horas en la Biblioteca Córdoba, calle 27 de Abril 375 de esta ciudad de Córdoba”, invitó Mercuri, quien además señaló que “esta reunión va a estar amenizada con música en vivo del grupo La Brecha, hermosa banda folclórica de la que formo parte, y el cierre estará a cargo del Coro Voces de Otoño de los Centros de Día de la Municipalidad de Córdoba. Moderará el conversatorio el señor Claudio Arch, con participación de Guillermo Cuadrado.”

Agradeciendo la oportunidad de poder invitar a los oyentes, el autor expresó: “¡Que vivan los libros!”