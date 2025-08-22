El Frigorífico Carnevali fue clausurado este viernes en la ciudad de Córdoba por arrojar restos de la faena de reses a la calle, a metros de la Avenida Circunvalación.

Inspectores de la Municipalidad de Córdoba constataron las grandes cantidades de huesos y trozos de carne dispersos en Avenida Rancagua 3860.

La clausura responde al incumplimiento de la normativa municipal, que establece que las instituciones que realicen actividades comerciales deben contratar su propio servicio de recolección privada de residuos, según informó el municipio.

En caso de ver situaciones similares, los vecinos pueden comunicarse con el Instituto de Protección Ambiental y Animal llamando al 351 2089570, de 8:00 a 17:00, o enviar las denuncias al correo electrónico ipa@cordoba.gov.ar.