La Municipalidad de Córdoba clausuró un comercio de la avenida Vélez Sarsfield por verter líquidos relacionados con la actividad sobre la calle Wenceslao Escalante, del barrio General Artigas.

El local de ICE, empresa dedicada a las instalaciones termomecánicas y aire acondicionado.

El líquido color verde corría en grandes cantidades por la arteria, proveniente de un desagüe pluvial, y doblaba en calle Belardinelli, según constataron los inspectores del Instituto de Protección Ambiental y Animal.

El arrojo de líquidos producto de la actividad comercial o industrial constituye una infracción de la normativa municipal vigente.

El Instituto de Protección Ambiental y Animal recibe denuncias al 351 2089570, de 8:00 a 17:00, o al correo electrónico ipa@cordoba.gov.ar.