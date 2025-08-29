Este viernes, la dirección provincial de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Córdoba clausuró un local de motos tras recibir múltiples denuncias por incumplimientos de contratos.

Javier Arroyo, director del área, informó a Canal 10 que ya se habían receptado 105 denuncias por parte de clientes a los que no le entregaban el vehículo o no se les devolvía el dinero en esos casos.

Desde la dirección le solicitaron a la empresa que modifique el sistema de comercialización y en la próxima semana habrá una reunión con el fin de solucionar el problema y proteger los puestos de trabajo.

Además, durante la inspección, los funcionarios descubrieron que en el primer piso de la empresa funciona un call center con más de 250 personas empleadas.

Como parte de la disposición, se estableció la prohibición de comercializar cualquier tipo de producto o servicio hasta que la empresa regularice su situación y cumpla con las normativas vigentes. Además, se notificó al Ministerio Público Fiscal.