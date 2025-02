Desde hace años, Alberto Frascaroli ha sido una de las imágenes icónicas del verano cordobés. Con 81 años, este arquitecto jubilado sigue desafiando la edad con saltos desde varios metros de altura en el balneario Miami de Santa Rosa de Calamuchita. Apodado en los medios como el “abuelo clavadista”, un curioso título que no tiene base ya que Alberto no tiene nietos, ha logrado captar la atención de propios y extraños.

La escena de él saltando al río se repite cada temporada y rápidamente se vuelve viral en redes sociales. Sin embargo, lo verdaderamente notable de esta historia no es solo el salto, sino el estilo de vida que lo sustenta.

En una entrevista reciente en el programa Palabras Mayores de Radio Universidad AM 580, Frascaroli compartió sus secretos para mantenerse activo a lo largo de los años. Asegura que su rutina diaria incluye yoga, caminatas, gimnasia dos veces por semana y natación. Pero no solo se enfoca en su cuerpo. “Juego al ajedrez, que es un ejercicio mental increíble. También sigo diseñando en autocad, como cuando era arquitecto, y estoy aprendiendo inglés”, comentó.

Además de su esfuerzo físico y mental, Alberto recibe el cariño y apoyo de quienes lo ven saltar desde las alturas. Al llegar a la cima de las rocas, a unos siete metros del agua, su ritual es siempre el mismo: un mortal hacia atrás que lo hace caer con las piernas juntas, para luego emerger con una sonrisa cómplice en el rostro. “Viejo loco, ¿por qué se tira? ¡Se va a matar!”, suelen ser los comentarios que más recibe en sus redes sociales, donde lo ven lanzarse al agua sin miedo.

Sobre las críticas y comentarios negativos, Frascaroli es tajante: “Yo me tiro porque sé que el lugar está seguro. Reviso cada año que no haya piedras nuevas. Hace 30 años que no he tenido problemas. Si uno tiene miedo, no debe hacerlo”.

El mensaje que transmite es claro: la edad no debe ser un obstáculo para seguir desafiando los límites. “Aunque tengamos 90 años podemos empezar. Hay que empezar despacito” concluye el arquitecto.

Un ejemplo de que la actitud física y mental son las claves para una vida activa y saludable, y que nunca es tarde para empezar a cuidar de uno mismo.