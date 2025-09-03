Tras una investigación dirigida por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvieron a una persona mayor de edad y secuestraron estupefacientes en la localidad de Villa de María de Río Seco.

El operativo se llevó a cabo en la terminal de ómnibus, donde fue aprehendido un hombre de 30 años que viajaba desde la ciudad de Córdoba.

Durante un palpado preventivo de armas, se incautaron 166 dosis de cocaína, las cuales el detenido llevaba ocultas en sus partes íntimas.

El detenido cuenta con antecedentes por robo, encubrimiento y resistencia a la autoridad.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes dispuso el traslado del aprehendido a la Comisaría Distrito Villa de María.