Dos jóvenes que circulaban en un vehículo BMW color negro, perdieron el control y chocaron contra la pared de un refugio Córdoba capital perteneciente a la Fundación Garra, que se dedica a albergar a perros abandonados.

El hecho sucedió en horas de la mañana, en la zona de la avenida Costanera Ramón Mestre de B° Müller, y como resultado de la colisión resultaron lastimados, por el susto y uno de los perros debió ser trasladado con heridas.

Menores de edad al volante

Asimismo, desde el lugar hasta el hospital de Urgencias, fue trasladada una adolescente de 16 años con politraumatismos.

La joven, viajaba como acompañante en un vehículo marca BMW modelo 116 conducido por un joven de 17 años, quien por causas que se tratan de establecer, perdió el control del rodado impactando contra el paredón de un domicilio donde funciona el refugio de animales.

Preocupación desde la Fundación Garra

Respecto del hecho, y en declaraciones a cba24n.com.ar, Celeste Ávila, integrante de la Fundación Garra relató que “esta mañana los chicos ingresando el refugio alrededor de las 8:30, normalmente ingresan a las 8, hoy por cuestiones que todavía no comprendemos hubo demoras del personal, lo cual se demoró el ingreso a las 8:30, cuando ingresan se topan con que hay un vehículo, un BMW color negro, nuevito, que había colisionado con la pared del refugio, llevándose por delante el portón y el muro y había ingresado al lugar rompiendo dos paredes de división interna de patios y dos caniles.”

Ávila reseño que “en el patio que quedó estacionado, por decirlo así, el auto.Había cuatro animales de los cuales uno en el impacto, aparentemente choca la Cucha, por por lo que pudimos ver y el animal sale asustado hacia la calle y el otro quedó bajo el vehículo que es el que se encuentra en estado reservado e internado” y agregó que “los otros dos que están sueltos en ese patio están asustados pero sin golpes aparentes y en buen estado de salud.”

Respecto de la situación con los tripulantes del vehículo, la integrante de la Fundación Garra señaló que “el personal nuestro le ayuda a estos dos menores a salir del vehículo, se llama policía, quien llega de forma inmediata y bueno se procede a llamar al padre, quien se presenta junto con un primo y un hermano del menor que conducía”, y continuó relatando que “llego a al lugar y conversamos con con el padre sobre la situación el menor, porque es menor de edad, sin permiso para manejo obviamente, sin licencia de conducir porque es menor de edad, el vehículo sin seguro, así que bueno el señor aparentemente, tiene voluntad de que esto no vaya a mayores, pero bueno esto está ya en mano de del abogada de la Fundación para resguardar obviamente, los intereses de nuestro refugio.”

La integrante de Garra se mostró preocupada “porque la verdad que ha sido cuantioso el daño que ocasionó y ni hablar de los días que hasta que eso se pueda recuperar y cerrar todo el perímetro que es grande, tenemos que contar con el apoyo policial de manera particular porque no puede quedar en la nada, tenemos material de construcción dentro del refugio, porque se están reformando los caniles, así que tenemos muchísimo dinero invertido y no puede quedar así, digamos que fue una tragedia con mucha suerte, pero la verdad que no deja de ser ni un accidente ni una tragedia”, concluyó Celeste Ávila.