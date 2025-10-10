La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba, comunicó durante la tarde de este viernes que se encuentra en desarrollo el combate contra un incendio forestal que tiene lugar en el Parque Nacional Quebrada del Condorito.

Según detalló el vocero del organismo, Roberto Schreiner, el foco se habría iniciado aparentemente cuando un vehículo se prendió fuego a la orilla de la ruta, lo que provocó la propagación sobre los pastizales de la zona.

Debido a la localización del foco, se debieron realizar evacuaciones preventivas de unos 130 visitantes que se encontraban recorriendo el área, asistiendo además a cerca de 40 vehículos que estaban en la zona de eventual riesgo.

Además, con imágenes impactantes, se confirmó que el fuego afectó a 14 vehículos estacionados en el predio del parque nacional.

Las condiciones meteorológicas actuales, que incluyen viento intenso, altas temperaturas y baja humedad relativa, favorecen la expansión de las llamas.

En el lugar trabaja personal del Plan Provincial de Manejo del Fuego, junto a bomberos voluntarios de los cuarteles de Icho Cruz, Tanti, Villa Carlos Paz, Bialet Massé, San Clemente, Cosquín, Villa Ciudad América, Los Reartes, Saldán, Mendiolaza y Villa Allende. También colabora un contingente de 40 agentes del ETAC (Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes).

El operativo aéreo cuenta con cinco aviones hidrantes, tres pertenecientes a la Dirección Provincial de Aeronáutica y dos del Plan Nacional de Manejo del Fuego

Asimismo, desde la Secretaría solicitaron a quienes circulen por la zona que extremen las precauciones, ya que hay intenso movimiento de autobombas y unidades pesadas que se dirigen al lugar.

Alerta por riesgo extremo

Schreiner recordó que la provincia se encuentra bajo alerta extrema por riesgo de incendios forestales durante los días sábado, domingo y lunes próximos.

De la misma manera, insistió en que está prohibido encender fuego en zonas rurales y forestales; y solicitó a los vecinos que, si detectan alguna columna de humo, den aviso inmediato al cuartel de bomberos más cercano o al 0800-888-FUEGO (38346).