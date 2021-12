Se presentan nuevos filmes para ver en pantalla gigante. Conocé las historias y tráilers.



Rey Richard: Una familia ganadora



Este film biográfico sigue la historia de las exitosas tenistas Venus y Serena Williams a través del entrenamiento que recibieron de su padre Richard Williams. Impulsado por una visión clara de su futuro y utilizando métodos poco convencionales, Richard tiene un plan que llevará a Venus y Serena Williams de las calles de Compton, California al escenario mundial como iconos legendarios. La película profundamente conmovedora muestra el poder de la familia, la perseverancia y la fe inquebrantable como un medio para lograr lo imposible e impactar al mundo.

Ex casados



Comedia argentina donde Roberto y Sonia son un matrimonio con un vínculo en el que la moneda corriente es la pelea verbal hasta límites hilarantes. Las diferentes miradas que tienen sobre los estereotipos, machismo vs feminismo, y cómo quieren vivir sus vidas los lleva a tomar la decisión de separarse.



Luego de dos años se reencuentran para dividir sus bienes. Cada uno con una vida nueva. Sin embargo, un accidente hará que Sonia tenga que ocuparse de cuidar a Roberto, volviendo a convivir en el departamento en el que vivían y viajar juntos al viñedo de sus sueños que tenían en La Rioja.

Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City

Ambientada en 1998 en Raccoon City, aquella ciudad que alguna vez fue el hogar de la gigantesca farmacéutica Corporación Umbrella. Ahora se ha convertido en un pueblo agonizante en el Medio Oeste de los Estados Unidos.

El éxodo de la compañía dejó a la ciudad desolada…con una gran fuerza maligna gestándose bajo la superficie. Cuando se desata esta maldad, un grupo de sobrevivientes debe trabajar unido para descubrir la verdad detrás de Umbrella y sobrevivir la noche.

Vivo



La vida parece que nos come y no nos deja margen para decidir…pero ¿qué pasaría si esa persona, ese golpe del destino o ese parón tuvieran un sentido que no esperabas y cambiaran tu mirada y el enfoque de tu vida?. Estas son cuatro historias, reales, que se encontraron cara a cara con alguien que muchos no logran ver…aunque Jaime, Carlos, Andrea, Antonio y Sonsoles aseguran que está VIVO y les ha devuelto la vida.

Inmortal



Drama argentino. Ana llega a Buenos Aires tras la muerte de su padre y descubre que un científico llamado Benedetti fue contratado por una misteriosa fundación, para la que está desarrollado un mundo paralelo que permitiría que los vivos y los muertos entren en contacto.

Milagro de otoño



Drama argentino, donde Faxman crece y se convierte en un ilusionsita y recorre diferentes ciudades de la Argentina con su espectáculo. Durante una función, Faxman conoce a Candelaria, quien se convierte en su ayudante y, también, en el amor de su vida.