Comenzó a funcionar la Guardia Urbana municipal: cómo trabajarán en la ciudad

A partir de este lunes 11 de marzo, la Guardia Urbana Municipal comenzó a recorrer las calles de la ciudad de Córdoba.

Esta fuerza de seguridad comienza a funcionar con 70 móviles y 400 efectivos que recorrerán los siguientes corredores: Gauss, Recta Martinoli, Tejeda, Rafael Núñez, Sabattini, Ruta 20 y el boulevar Las Heras; además de los barrios Yofre, Alta Córdoba, San Vicente, Jardín y el Parque Sarmiento.

La Guardia Urbana , como anticipó Passerini en entrevistas pasadas, será complementaria a la Policía de Córdoba. Actuarán como una fuerza de cercanía para los barrios de Córdoba.

Su función principal es relevar corredores e intervenir en conflictos de bajo riesgo, liberando móviles policiales para lugares de mayor necesidad. También aportará a la prevención mediante alertas tempranas a la Policía, con quien coordinará acciones en tiempo real de acuerdo al mapa del delito en las zonas planteadas.

A diferencia de la Policía, los guardias urbanos no portarán armas de fuego pero si estarán equipados con chalecos antibalas y armas no letales (en esta primera etapa no cuentan con tal equipamiento).

“La Guardia Urbana es una parte del sistema integrado de seguridad y convivencia. Su función principal es la prevención. Se relaciona con la Policía de Córdoba como auxiliar, lo que se denomina técnicamente la alerta temprana”, explicó Emilio Graglia, Presidente del Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC).

El proyecto de Guardia Urbana que se desarrolla en la ciudad de Córdoba se enfocará en el cumplimiento del Código de Convivencia y la articulación con la Policía de la Provincia. La nueva guardia articulará con múltiples instituciones públicas y privadas como el Ministerio Público Fiscal, la Policía, el Servicio Penitenciario, la Fuerza Policial Antinarcóticos e incluso las empresas privadas de seguridad.

La Guardia es impulsada por la Secretaría de Seguridad y Prevención Comunitaria, a cargo de Claudio Vignetta, en coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba, cuyo titular es Juan Pablo Quinteros.

También cumplirá su rol como seguridad de eventos masivos en estadios, shows, espectáculos deportivos, entre otras participaciones.

“La sociedad está requiriendo la presencia inmediata, que nos involucremos en la seguridad y tratar de mejorar la convivencia de todos los vecinos de la ciudad de Córdoba”, expresó esta semana Claudio Vignetta, secretario de Seguridad Ciudadana, durante una capacitación a los guardias.

Cómo funciona la Guardia Urbana

Cada uno de los 12 corredores nombrados tendrán cinco autos en movimiento, comunicados por radiofrecuencia.

Cuatro serán de la Guardia y en uno de ellos habrá un policía enlazado directamente con la central de esa fuerza. Este móvil será requerido para detener personas o reprimir el delito, a la vez que puede pedir refuerzos.

El quinto vehículo será conducido por Promotores de Convivencia, personal autorizado para advertir faltas o labrar actas de infracción relacionadas a la órbita municipal.

La Guardia también reforzará los controles de vehículos en la vía pública. En la fuerza existen cinco móviles con cámaras que pueden leer patentes automáticamente y cotejar si tienen pedido de captura en bases de datos judiciales o policiales.