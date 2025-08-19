El pronóstico anticipaba que se pondría muy frío y húmedo en Córdoba, condiciones que, durante el invierno, suelen traducirse en nevadas en las altas cumbres de la provincia.

Y, efectivamente, luego del ingreso del frente frío, que trajo temperaturas de hasta 10 °C por debajo de las máximas de los días previos, este martes por la mañana comenzó a nevar en la zona de las Altas Cumbres, más concretamente en uno de sus puntos más altos, donde se inicia el Camino del Peregrino.

Así quedó documentado desde el parador Giulio Césare por la habitual catarata de “reporteros espontáneos”, que inmediatamente comenzaron a subir videos a sus redes sociales mostrando el fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frío continuará por algunos días en el territorio.

Precaución

Mientras tanto, la policía de la provincia advirtió primero conducir con precaución por el fenómeno y, poco más tarde, anunció el cierre total del camino para permitir la operación de camiones regadores.

Noticia en desarrollo