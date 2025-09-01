Hay preocupación en el sector del comercio en Córdoba debido a la baja de las ventas que se registró en los últimos meses. Sebastián Parra, titular de la Cámara de Comercio de Córdoba, informó a Canal 10 que agosto fue el peor mes de este 2025.

“Nos dio un 9% de baja en agosto contra agosto del año pasado, y el acumulado de enero - agosto contra enero - agosto del año pasado acumula un 24% de baja. Es una situación difícil y preocupante para el comercio”, precisó Parra.

Además del bajo poder adquisitivo de la población, el sector también se ve afectado por volatilidad de la tasas y la incertidumbre en los costos financieros. “El comercio está haciendo un gran esfuerzo para no despedir gente”, indicó.

Por esto, están trabajando para alcanzar acciones conjuntas tanto con el gobierno municipal como con el provincial con el objetivo de lograr incrementar el tráfico. Algunas de estas estrategias es la incorporación de promociones u ofertas que impulsen al consumidor a comprar.