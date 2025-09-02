Luego de varias reuniones de trabajo entre el Ministerio de Seguridad, la Policía de Córdoba y la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC), se firmó un novedoso convenio para incorporar cámaras privadas al sistema provincial de vigilancia.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y el presidente de la CCC, Sebastián Parra, rubricaron el acuerdo mediante el cual distintos locales de grandes superficies cederán la visualización de sus dispositivos de seguridad. Estas imágenes serán integradas al sistema de monitoreo policial a través de un software con Inteligencia Artificial.

Entre sus funciones se incluye el reconocimiento facial de personas con pedido de captura, la lectura automática de patentes de vehículos requeridos por la Justicia y la generación de alertas automáticas al 911.

Quinteros destacó que este acuerdo de cooperación entre el sector privado y las fuerzas de seguridad ya se aplica en países de la Unión Europea y en Estados Unidos. “Estamos realizando una fuerte inversión en herramientas tecnológicas y de software, que pone a Córdoba a la vanguardia en el país y en la región”, sostuvo.

Por su parte, Parra valoró la iniciativa como una herramienta clave para proteger tanto a los vecinos como al sector comercial: "No solo se fortalece la seguridad de los ciudadanos, sino que también se protege el trabajo cordobés y el desarrollo de la actividad comercial".