A partir de un nuevo relevamiento realizado en los corredores comerciales de la ciudad, la Cámara de Comercio de Córdoba dio a conocer la modalidad de apertura comercial durante los días 1 y 2 de mayo.

• Jueves 1 de mayo:

Es feriado nacional por el Día Del Trabajador, los comercios y shoppings permanecerán cerrados. Ese día debe aplicarse la legislación vigente de feriados nacionales (Ley 27399) para el pago de la remuneración a los empleados y no podrá otorgarse como franco compensatorio del descanso semanal.

● Viernes 2 de mayo:

El viernes es día no laborable con fines turísticos, los comercios y las grandes superficies abrirán sus puertas en horario habitual. Al tratarse de un día no laborable, el empleador decide si el trabajador debe prestar tareas o no (en ambos casos se abona como jornada normal).

Por su parte, la Municipalidad de Córdoba informó cómo será el esquema de los servicios en la ciudad.