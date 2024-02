Comida Venezolana en Córdoba

Andábamos recorriendo barrio General Paz y nos encontramos con “Dispar Food”, el local de nuestro pana Luis. Un pintoresco lugar donde vas a encontrar desayunos, almuerzo y cenas típicas de la cocina Venezolana además de otros clásicos del fast food.

Hacía calor así que empezamos probando una de sus cervezas tiradas y unos minutos más tardes llegó uno de los platos más pedidos de la carta, el Balde PTP. Te cuento que es un balde grande, casi como el de los pochoclos del cine, que alcanza para que coman dos personas, o sino puede ser una buena opción de entrada para picar entre tres o cuatro.

Viene con 500gr. de un exquisito pollo frito que es sin dudas uno de los mejores que probamos en Córdoba. Trae también los clásicos tequeños venezolanos que, para el que no los conoce, son unos dedos largos de queso recubiertos con masa en forma de espiral que luego fríen y te los sirven con el queso derritiéndose; son diferentes y muy ricos, vale la pena que los prueben. Y viene con papas fritas caseras súper crocantes, todo acompañado con dips de kétchup, barbacoa y la mayonesa casera dispar que está realmente muy buena.

Además, pedimos un Sándwich dispar. Un suculento sándwich con 300grs. de carne desmenuzada, mucho chédar, cebolla caramelizada, mayonesa casera, un pan muy rico y papas fritas. Viene recubierto en papel aluminio que ayuda a concentrar los sabores y realmente estaba increíble, tenés que probarlo sin falta.

También ofrecen cafetería, postres, wraps, hamburguesas, menúes y venden los tequeños congelados listos para que los cocines en tu casa.

Tienen dos sucursales. El que fuimos nosotros en la calle Roma 351, B° General Paz, donde podes consumir en el local, o también con sistema delivery y take away. O sino podes encontrarlos en Pasaje Carlucci 48, B° Nueva Córdoba solo con sistema take away y delivery.

Atienden:

Martes a Sábados de 9:00 a 15:00 y de 20:00 a 00hs

Domingo de 20:00 a 00hs

Como dicen los panas, comimos una brutal comida Venezolana.

¿Los conocías?? ¡Tenes que visitarlos!