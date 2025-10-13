Comienza el cronograma de cortes de luz de la semana en Córdoba
Desde la EPEC dieron a conocer diversas interrupciones, debido a la realización de tareas varias en la provincia. Lo que hay que saber.
Martes 14
De 00:00 a 00:00
Motivo: Energizar Nueva Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Obrero y Residencial Santa Ana en forma parcial.
De 07:30 a 07:45
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: RIO CEBALLOS
Zona afectada: Barrios El Cedro, Parque Luján, Los Vascos, Sábato, Prosur, Nuevo Río Ceballos, Bela Vista, Villa Catalina y Aires del Nordeste.
De 07:30 a 10:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: UNQUILLO
Zona afectada: Barrios San José, Rally Barrionuevo, Cruz del Norte 1 y La Florida.
De 08:00 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Loteo Nobu Town en forma parcial.
De 08:00 a 08:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrio Lomas Sur. Localidad de Saldán: barrio San Francisco. Localidad de Córdoba: barrios Villa Allende Parque, Villa Rivera Indarte, Rincón Bonito y Barrancas de la Rivera.
De 10:15 a 10:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: UNQUILLO
Zona afectada: Barrios Loteo La Bancaria, San Cayetano de la Divina Providencia, Los Talitas, Villa Tortosa, Cruz del Norte 2, Cigarrales B, Villa Las Mercedes, Centro, Villa Forchieri, Progreso, Gobernador Pizarro, Spilimbergo y sector Av. Sabattini desde Ruta E53 hasta Av. San Martín.
De 11:00 a 11:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrio Lomas Sur. Localidad de Saldán: barrio San Francisco. Localidad de Córdoba: barrios Villa Allende Parque, Villa Rivera Indarte, Rincón Bonito y Barrancas de la Rivera.
Jueves 16
De 08:00 a 11:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios Lomas Sur y Pan de Azúcar. Localidad de Córdoba: barrio Villa Cornú.