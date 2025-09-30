Cómo continúa el cronograma de cortes de energía en Córdoba
Son dispuestos por la EPEC, merced al cumplimiento con la realización de diversas obras. Así es el cronograma.
Martes
De 07:30 a 08:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios José Muñoz, La Cuesta, Los Manantiales, Miguel Muñoz A, Las Malvinas, Villa Independencia, Villa del Río, Las Rosas, Centro de Inquilinos, Industrial, Altos San Pedro, Miguel Muñoz B, El Canal, Solares de las Ensenadas, Sol y Río, Playas de Oro, Altos de Carlos Paz, Las Ensenadas, La Quinta (2ª, 3ª y 4ª sección), Los Carolinos, 400 viviendas, Loteo H y Las Colinas. Localidades de San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj, Tala Huasi, Villa Icho Cruz y Cuesta Blanca.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Yofre Norte, Vivero Norte, La Hortensia, Yofre y Yofre Sud en forma parcial.
De 08:00 a 08:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios Lomas Oeste, Complejo Cinco Hoyos, San Isidro y VAS Shopping.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios La Morada, Antigua Estancia, Comarcas de Allende y Norte I.
De 08:00 a 08:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: DESPEÑADEROS
Zona afectada: localidades de: Despeñaderos y San Agustín, en forma parcial.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Santa Ana, Tranviario, Salvador y Alto Alberdi, en forma parcial.
De 10:30 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: calle Salta, entre las calles 25 de Mayo y Rosario de Santa Fe, en forma parcial.
De 11:00 a 11:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios Lomas Oeste, La Morada, Complejo Cinco Hoyos, San Isidro y VAS Shopping.
De 11:30 a 13:30
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Área comprendida por las calles Salta, Bv Guzmán, Rosario de Santa Fe y Av. Olmos, en forma parcial.
De 13:00 a 13:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: DESPEÑADEROS
Zona afectada: localidades de: Despeñaderos y San Agustín, en forma parcial.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Villa Gran Parque y Villa Retiro en forma parcial.
De 16:30 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios José Muñoz, La Cuesta, Los Manantiales, Miguel Muñoz A, Las Malvinas, Villa Independencia, Villa del Río, Las Rosas, Centro de Inquilinos, Industrial, Altos San Pedro, Miguel Muñoz B, El Canal, Solares de las Ensenadas, Sol y Río, Playas de Oro, Altos de Carlos Paz, Las Ensenadas, La Quinta (2ª, 3ª y 4ª sección), Los Carolinos, 400 viviendas, Loteo H y Las Colinas. Localidades de San Antonio de Arredondo, Mayu Sumaj, Tala Huasi, Villa Icho Cruz y Cuesta Blanca.
Miércoles
De 08:30 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Parque Industrial de la localidad Mi Granja, en forma parcial.
De 14:00 a 16:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SERRANO
Zona afectada: localidades de Serrano y Melo.
Jueves
De 07:30 a 08:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: MALAGUEÑO
Zona afectada: Barrios San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta, Cerro Mogote, Paso de Piedra, Punta del Agua, Estación del Carmen, Valle del Golf y Las Cañitas.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrio Mercado Al Campo, en forma total.
De 08:00 a 08:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios Chacras de la Villa y San Isidro. Localidad de Mendiolaza: barrios Fincas del Sol, La Pampeana y Villa Alegra.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Parque San Vicente, Altamira, Ampliación Altamira, Acosta, Colonia Lola y Renacimiento, en forma parcial.
De 10:00 a 10:15
Motivo: Energización De Nueva Subestación Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios Villa del Lago (1ª y 2ª sección) y Playa Perelli. Localidades de Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago.
De 10:15 a 12:45
Motivo: Energización De Nueva Subestación Subterránea.
Localidad: ESTANCIA VIEJA
Zona afectada: Localidad de Estancia Vieja, en forma parcial.
De 11:00 a 11:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios Chacras de la Villa y San Isidro. Localidad de Mendiolaza: barrios Fincas del Sol, La Pampeana y Villa Alegra.
De 12:45 a 13:00
Motivo: Energización De Nueva Subestación Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Carlos Paz: barrios Villa del Lago (1ª y 2ª sección) y Playa Perelli. Localidades de Estancia Vieja y Villa Santa Cruz del Lago.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Malvinas Argentinas I y II, La Floresta y zona rural aledaña, en forma parcial.
De 16:30 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: MALAGUEÑO
Zona afectada: Barrios San Nicolás, Mariano Moreno, La Arbolada, Tierra Alta, Cerro Mogote, Paso de Piedra, Punta del Agua, Estación del Carmen, Valle del Golf y Las Cañitas.