Cada elección legislativa cambia, en nuestro país, un tercio de la Cámara de Senadores. Pero también 127 bancas de Diputados.

Es ésta última elección la que demanda mayor detalle para su comprensión. Es que en la Cámara Alta se utiliza un esquema de dos lugares para la lista ganadora, y uno para la que ocupa el segundo lugar.

Pero en Diputados se utiliza el Sistema D'Hont.

Creado por el matemático y jurista belga Victor D’Hont, en nuestro país se utilizó por primera vez en 1957.

Cómo funciona

- Se excluyen todas las listas que no hayan superado el piso del 3% del total del padrón del distrito correspondiente.

- Con las listas restantes se divide el total de los votos obtenidos por uno, dos, tres y así sucesivamente hasta llegar al número total de las bancas que deben cubrirse en el distrito.

- Se ordenan los resultados de las divisiones de mayor a menor. Si se reparten 9 cargos serán a las 9 cifras más altas las correspondientes a las bancas logradas.

Por ejemplo, si se reparten 5 bancas entre tres partidos y la lista A obtiene 10.000 votos, la B, 5.000 y la C, 3.000, se deben dividir esos tres números por 1, 2, 3, 4 y 5, es decir el número de bancas a ocupar.

Las cuentas:

Lista A: 10.000/1=10.000; 10.000/2=5.000; 10.000/3=3.333; 10.000/4=2.500; 10.000/5=2.000.

Lista B: 5000/1=5000; 5000/2=2500; 5000/3=1666,66; 5000/4=1250; 5000/5=1000.

Lista C: 3000/1=3000; 3000/2=1500; 3000/3=1000; 3000/4=750; 3000/5=600.

De tal forma, los resultados ordenados quedarán así:

1- 10.000 (Lista A)

2- 5.000 (Lista A)

3- 5.000 (Lista B)

4- 3,333 (Lista A)

5- 3.000 (Lista C)

Así, la lista A tendrá tres representantes en la Cámara de Senadores y las listas B y C uno cada uno.