Cómo sigue el cronograma de cortes de energía esta semana en Córdoba
La EPEC dispone interrupciones en varias localidades, en diferentes segmentos horarios y barrios. Lo que hay que saber.
Martes
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Jardín del Boulevard, Costa del Canal, Silvano Funes y Argüello, en forma parcial.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Sector comprendido por Mercado Al Campo, en forma total.
De 08:00 a 08:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrio San Isidro, en forma parcial.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: SAN ANTONIO DE ARREDONDO
Zona afectada: barrios: Carlos Paz Golf, Vertientes de Arredondo, Las Jarillas y sector de Ruta Provincial S271.
De 08:50 a 09:20
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: campamento de EPEC Boca del Río y planta de bombeo y purificadora de agua.
De 10:20 a 10:50
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN AGUSTIN
Zona afectada: localidades de: Villa San Isidro, José de la Quintana, en forma total y Los Molinos y San Agustín, en forma parcial.
De 11:00 a 11:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrio San Isidro, en forma parcial.
De 13:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Primaria De Distribución
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrio Alta Córdoba, en forma parcial.
De 13:30 a 17:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Barrios Granja de Funes, Brigadier San Martín y 2 de septiembre, en forma parcial.
Miércoles
De 09:00 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA GIARDINO
Zona afectada: sectores de: Balcón de Punilla y La Punilla.
De 13:00 a 18:00
Motivo: Mantenimiento Correctivo
Localidad: LA CARLOTA
Zona afectada: Sector comprendido entre Sargento Loyola, Lisandro de la Torre, Pablo Guzmán y Habaca.
De 14:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Edificio Sonoma V, de calle 25 de mayo 940, de barrio General Paz.
Jueves
De 09:00 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CASA GRANDE
Zona afectada: barrios: Peñón Este y Peñón Oeste.