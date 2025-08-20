Cómo sigue el cronograma de cortes de luz de esta semana en Córdoba
En diferentes sectores de la provincia, EPEC dispone interrupciones para poder realizar diversas obras.
Miércoles
De 09:00 a 12:00
Motivo: Armado De Nueva Estructura Para Subestación Transformadora.
Localidad: TANTI
Zona afectada: Barrio Villa Parque Lago San Roque.
De 09:00 a 09:15
Motivo: Armado De Nueva Estructura Para Subestación Transformadora.
Localidad: VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO (I)
Zona afectada: Barrios Villa Playa San Roque y Lago Azul.
De 09:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión
Localidad: COSQUIN
Zona afectada: barrio El Condado en forma parcial.
De 09:00 a 12:00
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: VALLE HERMOSO Y CASA GRANDE
Zona afectada: Localidad de Valle Hermoso: barrios Yacoana y Santa Isabel. Localidad de Casa Grande: barrios Villa Samaritana, Villa Panamericana, Centro y Villa Capri.
De 11:45 a 12:00
Motivo: Armado De Nueva Estructura Para Subestación Transformadora.
Localidad: VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO (I)
Zona afectada: Barrios Villa Playa San Roque y Lago Azul.
De 12:00 a 14:30
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: GENERAL CABRERA
Zona afectada: Barrio Hipódromo, entre calles Av. Belgrano, Bv. Buenos Aires y Av. Circunvalación Oeste.
De 13:30 a 16:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CASA GRANDE
Zona afectada: Barrios Peñón Este y Peñón Oeste.
Jueves
De 08:00 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Sub Estación Transformadora.
Localidad: MALAGUEÑO
Zona afectada: Barrio Tierra Alta, en forma parcial.
De 14:00 a 14:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios San Alfonso, El Ceibo y Prados de la Villa. Localidad de Saldán: barrios Cooperativa 2 de mayo, Portón de Piedra, Luis de Tejeda, Ernesto Guevara, San Francisco y Centro.
De 14:00 a 17:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: VILLA ALLENDE
Zona afectada: Barrios Solares de San Alfonso, San Clemente y La Amalia.
De 17:00 a 17:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Villa Allende: barrios San Alfonso, El Ceibo y Prados de la Villa. Localidad de Saldán: barrios Cooperativa 2 de mayo, Portón de Piedra, Luis de Tejeda, Ernesto Guevara, San Francisco y Centro.