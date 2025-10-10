Un evento tan tradicional como necesario transcurre en la ciudad de Córdoba por estos días.

Y sobran las opciones para el fin de semana largo.

La Feria del Libro regala opciones gratuitas y permite a libreros mostrar en un espacio público lo que tienen para ofrecer.

La “super manzana” de la plaza de la Intendencia y carpas más lugares de cercanía son parte del variado paisaje de estos días.

VIERNES 10

11.00 a 20.00

Infancias - Espacio de encuentro con selección de libros de Sala Malicha + Muestra de ilustraciones originales de libros de Editorial Comunicarte. Durante toda la feria, permanecerán expuestos los bocetos e ilustraciones originales de los libros publicados en las colecciones para niños y jóvenes por la editorial local Comunicarte. La propuesta es conocer y disfrutar del proceso creativo de la producción de un libro.

Carpa Edith Vera | Magenta



16.00

Presentación del libro: “Aventura en la escuela”: cuando la fantasía irrumpe en el aula de Nicolás F. Seoane. Novela infantil-juvenil, una historia de suspenso, fantasía y amistad que transcurre durante el confinamiento por COVID-19, cuando un grupo de estudiantes descubre un pasadizo secreto en su escuela que los lleva a un mundo desconocido del cual no pueden escapar. La actividad incluirá lectura de fragmentos, diálogo con el autor sobre el proceso creativo y una conversación con el público sobre el rol de la imaginación en la educación y en la construcción de mundos y personajes. Destinada a lectores jóvenes, familias, docentes y personas curiosas. Invita: Tinta Libre

Carpa Susana Cabuchi |Roja



16:00

Presentación del libro Materiales sensibles. Escritos sobre arte, literatura y política, de Sebastián Maturano Este libro reúne ensayos que recorren la vida cultural de Córdoba en la última década, entre la crónica, el ensayo y la crítica. Con mirada sensible y comprometida, los textos retratan escenas y figuras del arte, la literatura, la música y la política: desde encuentros con poetas y filósofos hasta visitas a galerías, colectivos artísticos y debates actuales. Una obra que captura la memoria cultural reciente y la enlaza con reflexiones sobre el presente del país.

Participa: Sofía de Mauro, Anibal Buede y Sebastián Maturano

Carpa Leonor Allende | Naranja



16:30

Como un estadio que se desborda

Encuentros cercanos con escritoras y escritores de Córdoba. Elena Anníbali - Leticia Ressia - Adrián Savino. Coordina Matías Barnes.

Los escritores Elena Anníbali, Leticia Ressia y Adrián Savino leen a y con el público sus textos y conversan sobre sus trayectorias literarias junto a Matías Barnes.

Carpa Julio Carri Pérez | Azul



17:00

“Poéticas del encuentro: diálogo desde la diversidad”

Un intercambio de voces y sensibilidades que celebra la diversidad cultural, proponiendo puentes entre diferentes miradas, géneros y experiencias.

Coordina: Lic. Díaz Daniela. Participan: Salvador Ferranti – Sinopsis de un rostro sin reflejo. Galarza Victor- Seres ocultos. Jorge Raúl Vaccarini – Gemas y conjeturas

Organiza: SADE – Filial Córdoba

Susana Cabuchi | ROJA



17.30 a 20.30

Habitemos la libertad y los derechos humanos

Realizaremos lecturas de textos, proyectaremos un audiovisual y terminaremos con temas musicales, con el objetivo de re-significar los términos libertad y derechos humanos y reflexionar sobre ellos, creando los espacios que nos vuelvan a conectar con lo humano.

La presentación estará a cargo de los talleres de escritura y clubes de lecturas de nuestra biblioteca.

Está dirigido a todas las edades.

Lugar: Biblioteca Popular Agustín Tosco - Baigorrí 950. Barrio Alta Córdoba.



17:30

Infancias - “Adivina, adivinador/a” Taller de adivinanzas a cargo de Ivana Alochis. Jugamos con adivinanzas de los seis volúmenes publicados con interacción del público. Cada integrante dibujará adivinanzas locas combinando los enigmas que se hayan resuelto durante la actividad.

Organiza: Ediciones El Rescoldo y Espacio Baron Biza

Público sugerido: toda la familia.

Cupo: 40 personas.

Carpa Edith Vera | Magenta



17.30

Clase magistral de sushi moderno, a cargo de Iwao Komiyama

Embajador gastronómico del país invitado a la Feria del libro, Iwao es el más reconocido de los cocineros japoneses en Argentina y precursor de la cultura gastronómica oriental en nuestro país.

Carpa Leonor Allende | Naranja



18.00

Presentación del libro: “Lectotango. Texturas del 2x4 y su efecto terapéutico”, de Silvia Cristina Montañés. Un racconto del camino recorrido por la autora, relacionado al tango, la tangoterapia y al oficio de escribir. Inspiración, motivación y el intercambio con el público atravesado por la música y los textos. Invita: Librería Infanto Juvenil

Carpa Susana Cabuchi |Roja



18:00

Ciclo Euforia - GRAN SLAM

Ronda 1 y 2

Participan: emi gorza, Os, Guada Gómez, Zezé, Szabine Vollenweider, Elias Basualdo, Max Acosta, Jaz Demarchi, Lu Holograma, Charo Ortíz, Lou Natalie, entre otrxs.

Carpa Julio Carri Pérez | Azul



19:00

Jam de lectura – Presentación del libro Una apuesta por la Letra. Psicoanálisis & Literatura, de Guido Coll

Una experiencia colectiva de lectura en voz alta con invitados especiales, que propone acercarse al cruce entre psicoanálisis y literatura desde una dinámica abierta, lúdica y coral. A partir del libro Una apuesta por la Letra, compilación que reúne textos de autores como Miquel Bassols, Pilar Ordóñez, María Teresa Andruetto, Flavio Lo Presti, entre otros, se desplegarán fragmentos que ponen en tensión la escritura, el deseo y la práctica analítica.

Participan: María Calviño, Flavio Lo Presti, Alejandro Willington, Candela Méndez y Guido Coll. Organiza: Editorial UNC

Centro Cultural UNC | Obispo Trejo 314



19.00

Presentación del libro: “Entre el ser y el universo, reflexiones desde la posmodernidad”. El Doctor Adolfo Uribe Echevarría nos invita a reflexionar. Saliendo del quirófano, se descubre escritor, vocación que se ha convertido en un nuevo propósito de vida. Invita: Editorial Yammal Contenidos

Carpa Susana Cabuchi |Roja



19:00

Infancias - Presentación del Libro "Bochinchedario" un abecedario lleno de bichos y otras especies, de la mano de sus autoras/es, Lucía Pucheta, Luis Paredes y Naty Martínez. Un abecedario puede ser un bochinche si está lleno de bichos en problemas. Encontraremos curalachas, lintérnagas, renocuajos y serpentinas disparatadas. Las/os creadores del libro compartirán cómo lo hicieron, invitando a grandes y chicas/os a jugar con las letras del alfabeto e inventar nuevas especies.

Carpa Edith Vera | Magenta



19:00

Josefina Licitra presenta Crac. Modera: Dante Leguizamon.

La cronista y escritora argentina presenta su relato autobiográfico, donde la década del ‘70 se cruza con su propia historia personal y la relación con su padre.

Carpa Leonor Allende | Naranja



19:00

Banda Juvenil Municipal

La Banda Juvenil Municipal se originó en la Academia Municipal de Música Alfredo Luis Nihoul dependiente de la Municipalidad de Córdoba.

Se trata de un elenco formativo que aborda un repertorio amplio, adaptado a las condiciones de aprendizaje y desarrollo de habilidades instrumentales. Incluye música de carácter clásico y popular haciendo hincapié en la música latinoamericana, así como música de películas y jazz. Director: Raúl Venturini.

Escenario Artístico Miguel Iriarte | Turquesa



19:30

Ciclo Baron Biza - Presentación de Archivo Jorge Baron Biza

Participan: Alejo Carbonell y Fernanda Juárez

Carpa Julio Carri Pérez | Azul



19.30

Nuestro barrio, nuestras voces: tertulia literaria, de resistencia, de encuentros y construcción de identidad

Tertulia literaria para leer en comunidad. La RAE define tertulia como: reunión de personas que se juntan habitualmente para conversar. Proponemos un encuentro donde nuestras palabras, lecturas teatralizadas, performance y música sean las protagonistas para descubrir juntos/as ¿Qué se gesta cuando una biblioteca popular abre sus puertas con la certeza de que leer hace bien? ¿Qué sucede cuando un grupo de vecinos/as se juntan a leer?

Biblioteca Popular Nelly LLorens. De Los Alemanes 3990. B° Los Boulevares



20.00

Presentación del libro “No habrá ninguna igual / Cronología de una voz eterna” de Miguel Horacio López Das Eiras. Crónica sobre la vida artística de

Mercedes Sosa en la provincia de Córdoba, desde su debut en Cosquín hasta su

última presentación. Participan: Miguel Horacio López Das Eiras; Horacio Sosa y

Víctor Pintos; y Santiago Ares (Serial Editorial).

Carpa Susana Cabuchi |Roja



20:00

Collegium presenta: De Spinetta a Radiohead

A cargo del grupo musical de la Tecnicatura Superior en Instrumento de Collegium CEIM, cátedra Conjunto I, liderado por el contrabajista y compositor Cristian Andrada.

El grupo aborda un repertorio donde confluyen diversos artistas y géneros musicales como el tango, pop, rock, funk, y se interpretan obras de Luis Alberto Spínetta, Tom Jobim, Radiohead y Stevie Wonder, entre otros.

Escenario Artístico Miguel Iriarte | Turquesa

| SÁBADO 11

11.00 a 20.00

Infancias - Espacio de encuentro con selección de libros de Sala Malicha + Muestra de ilustraciones originales de libros de Editorial Comunicarte. Durante toda la feria, permanecerán expuestos los bocetos e ilustraciones originales de los libros publicados en las colecciones para niños y jóvenes por la editorial local Comunicarte. La propuesta es conocer y disfrutar del proceso creativo de la producción de un libro.

Carpa Edith Vera | Magenta



11:00

Ciclo Euforia - Bordados Poéticos

Taller del grupo Bordadoras en el Museo y Jeta Brava, donde se compartirán técnicas de bordado y escritura creativa para producir como resultado final un lienzo con poesía bordada.

Carpa Julio Carri Pérez | Azul

11:00

Infancias - Taller de Origami a cargo de Zoe de Monte

El arte de plegar papel para formar figuras se llama origami y se practica en Japón —país invitado de la Feria— desde la antigüedad. Al doblar simples papelitos podemos crear aviones, leones, burritos, flores… y, lo más importante, es que cada figura se vincula con el deseo de paz. Junto a Zoe De Monte leeremos una historia y aprenderemos a formar figuras mientras escuchamos palabras y música japonesa. No es necesario contar con materiales.

Carpa Edith Vera| Magenta



15:00

Presentación de la Obra “15 Antorchas” realizada por el artista Jorge Cuello que rinde homenaje a los ilustradores que participaron en la imagen de de las quince ediciones de la Feria Infantil del Libro Córdoba. Un recorrido por las ilustraciones de cada artista y su impronta en el Libro Antorcha. Participan: Nelda Abed, Jorge Cuello e ilustradores invitados.

Invita: Calipacer

Carpa Susana Cabuchi | Roja



15:00 a 18:00

Conversatorio de Bibliotecas Populares en el marco del programa La Biblio te cuenta

Carpa Julio Carri Pérez | Azul



16:00

“El humanismo como resistencia: escrituras frente a la violencia”

Una reflexión sobre el papel de la escritura como expresión de libertad, acto de resistencia, memoria y denuncia frente a las distintas formas de violencia.

Coordina: Lic. Olga Strómbolo. Participan: Campos Susana - La trama de la mentira

Silvina Pasini. Romina Ibarra

Organiza: SADE – Filial Córdoba

Carpa Susana Cabuchi | Roja



16:00

Presentación del libro “El kimono de Mariasan” de María Andrea Pérez (Editorial C. López / División libros de Cecilia López).

Este libro es una recopilación de cartas que nos asoma a la vida y costumbres del Japón de los años ’90 desde la mirada fresca y abierta de una joven cordobesa dispuesta a sumergirse en su idioma y su cultura.

Carpa Leonor Allende | Naranja



17.00

Presentación del libro: “Mortero el perro héroe de malvinas" de Carlos A. González. Ed. Yammal Contenidos

Carpa Susana Cabuchi |Roja



17.00

Presentación del libro “Pepe Mujica, ligero de equipaje” de Gustavo Sylvestre. Con prólogo del Papa Francisco, entre otros. Organiza: Eter libros. Presenta: Natalia de la Sota.

Carpa Leonor Allende | Naranja



17:00

Infancias - "Así fue…como sucedió una vez" por Nadina Barbieri. Narración de Cuentos, Canciones y juegos. Una invitación a compartir historias a través de la voz y el cuerpo de la reconocida narradora cordobesa, para despertar la imaginación, participar y disfrutar. La música, enriquece la propuesta con canciones que cuentan historias y ritmos que permiten jugar con el cuerpo y las palabras.

Carpa Edith Vera | Magenta



18:00

Juan Diego Incardona. Modera Domingo Ighina

El escritor conurbanense presenta su libro Quebranto y dialoga con Domingo Ighina sobre la experiencia autobiográfica que lo llevó a su escritura y el universo de Villa Celina que siempre vuelve.

Carpa Susana Cabuchi | Roja



18:00

Ciclo Euforia - GRAN SLAM

Ronda 3 y 4

Carpa Julio Carri Pérez | Azul



18:00

Escuela El Camino presenta: El Club del Kaos y Singular

El Camino es una institución de enseñanza y promoción musical fundada en 2010 en la ciudad de Córdoba ubicada en el subsuelo de Plaza de la Música. Tiene el objetivo de promover los valores del respeto, la disciplina, la responsabilidad, la libertad creativa y la cooperación entre músicos y productores culturales.

La Escuela se identifica con un estilo de sonido contemporáneo, valorando los géneros tradicionales e impulsando los nuevos géneros urbanos. Buscan acercar los instrumentos y herramientas tecnológicas disponibles para una formación musical de calidad.

En esta ocasión, la Escuela presenta dos propuestas musicales, El Club del Kaos y la banda Singular.

Escenario Artístico Miguel Iriarte | Turquesa



18.30

A 50 años de la fuga de mujeres del Buen Pastor.

En 1975, más de 20 presas políticas se escaparon de la cárcel de mujeres enclavada en Nueva Córdoba. Cristina Salvarezza, una de las protagonistas, estará acompañada por la antropóloga Mariana Tello Weiss, la cronista Josefina Licitra y el arquitecto Augusto Bernhardt.

Carpa Leonor Allende | Naranja.



19.00

Presentación del libro “Nada Urge” de Chema Forte. El reconocido periodista Chema Forte llega a Córdoba para presentar un libro testimonial en el que compila escritos que forman el mapa de su vida. Viajes, amores, enfermedades y Córdoba, un mix de eternidades que finalmente salen a la luz. Chema Forte y Enrique Orschanski.

Invita: Ediciones Recovecos.

Carpa Susana Cabuchi |Roja



19:00

Infancias - ¿Dónde termina una lágrima? Presentación de libro +Taller a cargo de Alejandro De La O (escritor) y Naty Martínez (Ilustradora). Escritura, arte y emociones para soltar lo que nos pesa. A partir de la lectura del cuento-poesía cada participante construirá un barquito de papel donde escribirá una penita y haremos una intervención colectiva en la cual dejaremos esos barquitos navegando juntos en un mar de calma. Compartiendo y dejando ir esas tristezas entre todos.

Carpa Edith Vera | Magenta



19.30

Martín Kohan presenta El tiempo más feliz. Modera: Miguel Planells.

El pensador Martín Kohan presenta su primera obra destinada a las infancias y que tiene a Córdoba como base de su narración.

Carpa Leonor Allende | Naranja.



19:30

Ciclo Baron Biza - Presentación del libro: El Evangelio americano de Francisco Bilbao

-Colección Batay Vètyè - Biblioteca anticolonial-

Ed. De todos los mares, 2025.

Participan: Gerardo Coccio y Mariano Saravia

Carpa Julio Carri Pérez | Azul



20.00

Celebración y Presentación del libro: “San Jerónimo Dei”. Una iniciativa nacida en 2020 y encabezada por el grupo de los humoristas gráficos Palmas, HCatalán, Más, Díaz y Lucho, que propone instalar la fecha de la conmemoración patronal de Córdoba como fiesta en torno al consumo (moderado) de fernet con cola, el choripán y el humor gráfico, hábitos culturales fuertemente arraigados en la idiosincrasia de la ciudad y la provincia.

Invita: Editorial Yammal Contenidos

Carpa Susana Cabuchi |Roja



20:30

Aló Allegro

Aló Allegro es un dúo cordobés que fusiona la potencia del rock con la expresividad del soul, liderado por dos mujeres. José Oliveira, guitarrista de raíces chaqueñas, y Daniela Mestre, vocalista oriunda de San Luis, unieron sus caminos hace dos años, creando un espacio de profunda conexión y disfrute musical.

Con composiciones propias y prestadas, exploran paisajes sonoros diversos que van desde lo más simple, como una guitarra acústica y una voz, hasta la incorporación de pistas y efectos de guitarra, construyendo una experiencia musical íntima y envolvente, dejando una impronta única en cada escenario.

Escenario Artístico Miguel Iriarte | Turquesa

| DOMINGO 12

15 a 20.00

Infancias - Espacio de encuentro con selección de libros de Sala Malicha + Muestra de ilustraciones originales de libros de Editorial Comunicarte. Durante toda la feria, permanecerán expuestos los bocetos e ilustraciones originales de los libros publicados en las colecciones para niños y jóvenes por la editorial local Comunicarte. La propuesta es conocer y disfrutar del proceso creativo de la producción de un libro.

Carpa Edith Vera | Magenta



16.00

Presentación del Libro. “Impulsores” de Juanjo Vargas. Presentación del libro y taller motivacional para padres emprendedores.

Invita: Editorial Yammal Contenidos

Carpa Susana Cabuchi |Roja



16:00

Presentación de Espíritu de la Pachamama, de Adriana Chamorro.

Charla debate y reflexión en torno de los pueblos originarios y concierto poético a cargo de la propia autora.

Carpa Julio Carri Pérez | Azul

16:00

Mesa: “Haiku” – Presentación de Andrea Rojas

Un encuentro para descubrir la obra Haiku en el que la autora comparte su mirada poética y el proceso creativo detrás de la escritura.

Coordina: Lic. Irma Strómbolo

Presentación del libro Narcosis de amores utópicos de Lourdes Gordillo

Organiza: SADE – Filial Córdoba

Carpa Leonor Allende | Naranja



17:00

Ciclo CONICET en la Feria

Presentación de ArchivoRec.ar, archivo de revistas culturales de Córdoba. Diego Vigna y equipo.

Carpa Susana Cabuchi | Roja



17:00

Infancias - “El pequeño circo más grande del mundo” a cargo de Colibrí, con dirección de Manuela Rivas. Espectáculo de marionetas de hilo y movimiento de objetos/ juguetes en madera. Puesta en escena / Titiriteras/os: Manuela (Jica) Rivas, Lugdwin (Lupi) Echeverría.

Una carpa ha sido instalada, los vagones llegan repletos de fantasía, la alegría se desborda en la banda. Pronto aparecen las cebras amaestradas exaltando la amistad. El mono con su tristeza nos recuerda que no somos dueños de los sentimientos. Los felinos el fuego han de cruzar poniendo en evidencia la solidaridad. Siempre hay algo sorprendente que esperar ... y los malabaristas y los payasos han de llegar. Con la ilusión vino el circo, y con una nueva ilusión se va.

Público sugerido: a partir de 2 años.

Carpa Edith Vera | Magenta



17:00

Como un estadio que se desborda. Encuentros cercanos con escritoras y escritores de Córdoba II. Daila Prado - Esteban Llamosas - Sergio Gaiteri. Coordina: Matías Barnes

Daila Prado - Esteban LLamosas - Sergio Gaiteri leen a y con el público sus textos y conversan sobre sus trayectorias literarias junto a Matías Barnes.

Carpa Julio Carri Pérez | Azul



17:00

“Club de lectura: Han Kang, La clase de griego. Vida y obra de Han Kang”

Una lectura colectiva y análisis de la novela “La clase de griego” junto a un repaso por la trayectoria y el universo creativo de la autora.

Coordina: Lic. Marco Antonio Gómez Presentadora - Lic. Irma Strómbolo

Presentación de los libros: Los Espejos, los Reflejos y el Revés, del Arquitecto Miguel Ángel Russo Lovera y La isla de las magnolias, de julia Rossi

Organiza: SADE – Filial Córdoba

Carpa Leonor Allende | Naranja



18:00

Proyecto colaborativo Olympus

El proyecto es de carácter colaborativo, plástico, de lectura de los mitos y lúdico. Es un juego de naipes

Biblioteca Popular Don Vicente Lalicata - Castro Barros 1056. Barrio San Martin



18:00

Futuros (im)posibles. Ciclo de entrevistas, en formato podcast, co-producido por Otro Siglo y SRT Media. Tema: Futuro de la palabra. Entrevista a: Claudia Huergo (psicoanalista y escritora).

Carpa Julio Carri Pérez | Azul



18:00

Ciclo CONICET en la Feria

Presentación del proyecto Restauración ecológica con leñosas nativas en agroecosistemas de Córdoba.

Dra. Georgina Conti y equipo.

Carpa Susana Cabuchi | Roja



18:00

Homenaje a Luis Gusmán. Presentación de la reedición de su novela “En el corazón de junio". Con la presencia de Gusmán, acompañado por María Teresa Andruetto.

Carpa Leonor Allende | Naranja



18:00

Ceci Raspo - Música para jugar

Ceci Raspo es una reconocida artista argentina, especializada en música infantil y violonchelista, con una vasta trayectoria en la educación musical. Su propuesta musical atrae gracias a la calidad y calidez de su sonido. A través de narraciones de historias simples pero impactantes, utiliza el humor y un enfoque lúdico, incorporando colores, gestos y los ritmos más alegres de la música popular latinoamericana y del repertorio tradicional. Originaria de Córdoba, en el centro de Argentina, Ceci lleva más de 25 años ofreciendo shows, grabando discos, creando producciones audiovisuales y generando contenido de calidad para niños en Argentina y América.

Dedicado a niños de todas las edades y sus acompañantes, esta es una propuesta para reencontrarnos en los espacios donde hay un rayito de sol que calienta tibiecito y nos invita a salir para jugar. Con canciones y música para jugar con adivinanzas, con juegos de palabras, con sonidos de bichos raros y para bailar y saltar, una selección de canciones y juegos con música, recopilados de distintos rincones de Latinoamérica.

Escenario Artístico Miguel Iriarte | Turquesa



19:00

Ciclo Baron Biza - La Godzilla

La Godzilla es un evento de combate. Reunimos a cuatro poetas y los enfrentamos 1vs1 en distintos rounds de tres minutos cada uno. Las temáticas varían por rondas y el jurado elige quiénes quedan eliminados y quiénes pasan a la gran final.

Participan: Sánchez, Luis Parodi, Ricardo DiMario, Nicolás Viglietti y La Kantu (Campeona de ediciones anteriores de La Godzilla)

Organiza: Losotro editorial

Carpa Julio Carri Pérez | Azul



19:00

Presentación del libro Ascasubi, editado por Matías Rodeiro y Leandro Calle.

En el 150° aniversario de su fallecimiento, esta edición revisita la vida y obra de Hilario Ascasubi, figura clave de la poesía gauchesca y de la historia argentina. Incluye la primera traducción completa de Quelque mots de biographie et une page d’histoire, de Bénédict Gallet de Kulture, junto con una selección de textos representativos como Paulino Lucero, Aniceto el Gallo y Santos Vega. Poeta, navegante, militar y protagonista de la vida cultural y política de su tiempo, Ascasubi es recuperado aquí en toda su vitalidad para repensar, desde su palabra, debates que aún atraviesan nuestro destino como nación.

Participan: Lorena Díaz, Matías Rodeiro y Leandro Calle.

Carpa Susana Cabuchi | Roja



19:00

La ciudad visible. María Lobo. Modera Marina Franchini

La escritora tucumana María Lobo recorre sus obras en diálogo con Marina Francihini y pone el foco en las complejidades que se despliegan sobre el espacio-ciudad, en particular, San Miguel.

Carpa Leonor Allende | Naranja.



20:00

Presentación del libro “Pararse en la Dignidad", de Sol Iparraguirre.

El libro habla de la historia de Las Madres de Ituzaingó Anexo y su lucha en defensa de la vida. Participan: Sofía Gatica, María Godoy, Angélica Correa, (madres de Ituzaingó Anexo, línea fundadora), Darío Ávila, abogado de las madres.

Carpa Susana Cabuchi |Roja



20:00

El mes del Diego

Desde hace más de una década, cada octubre un grupo de admiradores de Diego Maradona lo recuerda en su mes de nacimiento con distintas actividades. En el marco de la Feria, el librero Juan del Campillo repasará las distintas publicaciones en torno a la obra maradoniana y se realizarán serigrafías gratis alusivas a Maradona.

Carpa Leonor Allende | Naranja



20:00

Calientes

Formada por nueve músicas/os de diversas procedencias y estilos, Calientes es una banda cordobesa de cumbia que propone una experiencia artística que va más allá del show: una fiesta donde el movimiento, la libertad y el goce colectivo son protagonistas.

La banda creada a fines del 2022, comenzó a pisar los escenarios de la ciudad de Córdoba en el año 2023 con shows en el Teatro Griego, Comedor Universitario, Sala del Rey, entre otros.

Actualmente, se encuentran presentando su primer EP con canciones de autoría llamado "A Fuego Lento" donde se juega con la cumbia y los ritmos latinos atravesados por la estética de novela, romance y traición.

Escenario Artístico Miguel Iriarte | Turquesa