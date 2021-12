En medio de un crecimiento de los casos de infecciones por coronavirus en la ciudad capital y en la provincia de Córdoba. El ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, confirmó este martes que el brote de contagios ocurrido en barrio General Paz y que involucra en su mayoría a estudiantes de cuatro escuelas secundarias es uno de los principales focos en la provincia.

“En barrio General Paz hasta el lunes a la noche, tenemos confirmados 54 casos positivos y más de 800 personas en aislamiento conforme a ciertos eventos sociales que se llevaron adelante a partir del día 7 de diciembre con alumnos de colegios que se vinculan entre ellos y han generado los contagios”, confirmó Diego Cardozo en diálogo con el programa “Pensavalle Informa” de Radio Universidad.

En ese sentido, el funcionario aseguró que no se trata de “brotes institucionales de los colegios”, sino de contagios ocurridos en eventos sociales por fuera de las escuelas.

Los alumnos involucrados pertenecerían al Instituto Inmaculado Corazón de María Adoratrices, las Escuelas Pías, el Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús y el San Ramón Nonato de la ciudad capital.

“Nosotros secuenciamos todas las muestras que son positivas, mientras tengamos la capacidad para hacerlo en el Laboratorio Central y verificamos el cien por ciento de los casos. Con respecto a los casos de barrio General Paz, podemos decir que no son ni Delta ni Manaos, por eso mandamos las muestras al Malbrán para que se confirme a qué variante pertenecen”.

Además, el ministro confirmó que dentro de los encuentros sociales se detectó un paciente viajero, por lo que ahora se necesita determinar que tipo de variante tiene.

“No tenemos certeza para confirmar si es un brote de Ómicron, pero sí sabemos que tenemos un foco Covid y aun no sabemos que variante es. Quiero confirmar que pese a que se trata de alumnos los brotes no surgieron en las escuelas, que siguen siendo lugares seguros para asistir donde se cumplen los protocolos, sino de eventos sociales. No son brotes institucionales sino extraescolares", afirmó Cardozo.

Cuarentena acotada

El titular de la cartera sanitaria provincial volvió a insistir en la postura de Córdoba respecto de la necesidad de modificar los protocolos para el ingreso de viajantes.

“Necesitamos rever el protocolo de acceso a la provincia para poder aislar a las personas que llegan al país, no sólo desde Sudáfrica porque a esta altura hemos tenido casos de gente que llegó contagiada desde Uruguay y con la expansión de Ómicron ya pueden llegar personas infectadas desde cualquier lugar”, dijo Cardozo.

“Nosotros proponemos una cuarentena acotada, no los 14 días estipulados sino dos o tres días que es más o menos el promedio de días en los que la positividad se manifiesta, para acotar los márgenes de error al diagnosticar”, amplió el ministro.

En esa línea, Cardozo adelantó que ya se ha establecido un diálogo con las autoridades nacionales para presentar esa postura “porque esto debería ser una medida a nivel nacional”.

Brote en el interior

Con relación al foco de contagios detectado este fin de semana en las localidades de Sinsacate, Jesús María, Colonia Caroya y tres en ciudad de Córdoba que llegó a generar más de 80 aislamientos, el ministro destacó el seguimiento de los casos.

“Venimos llevando un trabajo muy grande con una campaña de testeo y vacunación durante todo el fin de semana. Tenemos un total de siete casos positivos de los cuales el instituto Malbrán certificó que cuatro corresponden a la variante Ómicron y estamos aguardando el secuenciamiento competo para confirmar si el resto de las muestras también corresponden a la nueva variante”, afirmó Cardozo.

Además, aseguró que se está haciendo un seguimiento diario de los casos con los contactos estrechos y los contactos de contactos de los infectados.

“Es muy dinámico, hemos llegado a tener más de 80 personas aisladas pero vamos liberando unas 20 personas por día en función de que los contactos de contactos quedan liberados cuando el caso vinculado es negativos. Por el momento ningún paciente necesitó internación o algún tipo de terapia específica. Todos están compensados y con seguimiento diario y con buena evolución hasta el momento”, cerró Cardozo.