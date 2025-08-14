Con antorchas, vecinos salen a marchar en las calles de Villa Allende

Una convocatoria que incluye a diferentes sectores de la sociedad tiene lugar este jueves en Villa Allende.

Desde los Vecinos Autoconvocados lanzaron el llamado para marchar esta tarde-noche por las calles.

Desde las 19:00 en la Plaza Manuel Belgrano, se anuncia que a quienes se organizaron para reclamar por Ordenanza de la colocación de portones como medida en contra de la inseguridad, se le suman taxistas, comerciantes, naranjitas y ambientalistas.

El llamado anticipa que habrá una marcha por el Centro de la localidad y la idea es llegar al frente de la Municipalidad, donde cada sector expondrá sus reclamos y se busca delimitar “un plan de acción” para continuar.

Sobre la gran polémica que vienen generando el cierre de calles, los visiones sostienen que “no han avalado ni participado del registro de oposición instrumentado por el municipio ya que el mismo se encuentra impugnado judicialmente al igual que toda la ordenanza”, y a la vez, le exige al municipio que reconozca las disposiciones judiciales para evitar la “desobediencia y abuso de autoridad”.