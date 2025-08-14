Con antorchas, vecinos salieron a marchar por las calles de Villa Allende

Una convocatoria que incluye a diferentes sectores de la sociedad tuvo lugar este jueves en Villa Allende.

Los Vecinos Autoconvocados lanzaron el llamado para marchar esta tarde-noche por las calles, y se plegaron taxistas, comerciantes, naranjitas y ambientalistas.

La movilización, con partida desde las 19:00 en la Plaza Manuel Belgrano, recorrió las calles del Centro de la localidad.

La movilización llegó hasta el frente de la sede de la Municipalidad, donde cada sector expuso sus reclamos.

Sobre la gran polémica que vienen generando el cierre de calles, los vecinos sostienen que “no han avalado ni participado del registro de oposición instrumentado por el municipio ya que el mismo se encuentra impugnado judicialmente al igual que toda la ordenanza”, y a la vez, le exigen al municipio que reconozca las disposiciones judiciales para evitar la “desobediencia y abuso de autoridad”.