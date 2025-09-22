El último trimestre del presente calendario ofrece aún cinco jornadas con marcas rojas.

La primera novedad es el cambio legislativo que impuso el gobierno nacional “transformando” en un feriado una jornada hábil: la del viernes 10 de octubre.

Es que el Día del Respeto a la Diversidad Cultural este año cae domingo, y la flamante normativa permitió su traslado.

Este año, la gran novedad que impuso la gestión de Javier Milei son los días “no laborables” para las jornadas destinadas a “fines turísticos”.

Y a este almanaque aún le queda una en tal sentido.

Las fechas que quedan

Viernes 10 de octubre (se traslada del 12): Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Viernes 21 de noviembre: DÍA NO LABORABLE.

Lunes 24 de noviembre (se traslada del 20): Día de la Soberanía Nacional.

Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25 de diciembre: Navidad.